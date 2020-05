Dica: Aprenda a ativar o Modo Escuro na versão Web do WhatsApp

O Dark Mode, ou Modo Escuro, é uma das opções mais procuradas pelos utilizadores, uma vez que protege os nossos olhos enquanto utilizamos os serviços, sejam web ou aplicações. Esta funcionalidade já foi implementada com sucesso no WhatsApp, quer para iOS, quer para Android.

No entanto a versão desktop do serviço de mensagens ainda não tem este recurso de forma oficial. Mas hoje ensinamos uma maneira simples e rápida de ter o modo escuro no WhatsApp Web.

Muitos sistemas e serviços estão a adotar a versão Dark Mode, como por exemplo o Facebook, Ubuntu, Google Play, entre outros. Os utilizadores agradecem, pois assim conseguem usufruir das plataformas mais confortavelmente, sobretudo em ambientes e horários com baixa luminosidade, protegendo os olhos.

No que respeita ao WhatsApp, este modo escuro está disponível para as aplicações móveis, mas para a versão web ainda não chegou, apesar de alguns rumores. Assim, hoje deixamos uma simples dica para que possa ativar já o escurecimento no WhatsApp Web.

Aprenda a colocar o Modo Escuro na versão Web do WhatsApp

Este é, de facto, um processo muito simples. Basta seguir todos os passos para conseguir ter o Dark Mode nesta plataforma do serviço de mensagens.

PASSO 1

Abra a página oficial do WhatsApp Web e aceda à sua conta através do QR Code disponibilizado na aplicação do serviço.

PASSO 2

Assim que estiver ligado na versão Web, na zona exterior ao chat, clique com o botão do lado direito do rato e escolha a opção ‘inspecionar elemento‘.

PASSO 3

De seguida, na primeira caixa, deve fazer scroll up até ao início e pesquisar pela seguinte string: ‘body class=”web”‘.

PASSO 4

Deve editar essa secção e adicionar a palavra ‘Dark’ à frente de ‘Web’. Ou seja, ficará ‘body class=”web dark”‘.

PASSO 5

Por fim, deve apenas dar Enter e já está. O Modo Escuro foi ativado com sucesso na versão Web da sua conta do WhatsApp.

Como vê, é bastante simples ter este recurso também na modalidade Desktop do WhatsApp. Se utiliza este serviço recorrentemente, nomeadamente em ambientes pouco iluminados, então agora pode dar um descaso extra à sua visão.

Nota: O Pplware não se responsabiliza por erros ocorridos neste processo.