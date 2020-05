Uso de viseiras não dispensa a utilização de máscara! Lei não é clara…

A partir de hoje o uso de máscaras em alguns locais é obrigatório! Obviamente que para milhares de portugueses este é um “acessório novo” e a sua utilização deve ser muito cuidada e de responsabilidade. Como já informamos hoje, quem não usar máscara nos locais obrigatórios está sujeito a uma multa que pode ir até aos 350 euros.

A fiscalização é da responsabilidade das autoridades e também do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Mas pode o uso de viseiras dispensar a utilização de máscaras? A resposta é claramente NÃO! Mas a lei não o entende assim.

Uso de Viseiras: E ou OU? Viseiras com máscara SIM!

O assunto já vinha a ser debatido nas redes sociais pois a lei não é clara. De acordo com o artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 20/2020:

1 – É obrigatório o uso de máscaras OU viseiras para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos.

Ora segundo o ponto 1 e 3 “É obrigatório o uso de máscaras OU viseiras”, o que não está totalmente certo! A diretora-geral da Saúde alertou esta segunda-feira que o uso massificado de máscaras de proteção não deve ser feito isoladamente e que devem ser tomados mais cuidados para evitar a propagação do coronavírus, alertou Graça Freitas.

Nas redes sociais, Maria de Vasconcelos, médica psiquiatra, professora universitária, cantora já tinha alertado para esta situação…

Em resumo, usar viseiras com máscara SIM, usar apenas viseiras não é aconselhado. Graça Freitas alertou ainda que a “A regra do distanciamento físico mantém-se”. De relembrar que o incumprimento do uso de máscara nos locais definidos pela lei constitui contraordenação, punida com coima de valor mínimo correspondente a (euro) 120 e valor máximo de (euro) 350.

