O confinamento a que estamos obrigados tem levado a que a utilização das redes sociais tenha crescido de forma exponencial. O Facebook tem tido o mesmo tratamento e cada vez é mais usado.

Numa recente informação apresentada, os mais recentes números desta rede social vieram a público. Atualmente são já perto de 3 mil milhões de utilizadores mensais a usar os seus vários serviços.

Cada vez mais utilizadores no Facebook

Mesmo com toda a informação falsa que é publicada e propagada, os utilizadores não deixam de usar o Facebook e os seus muitos serviços. Esta rede social e os seus diversos serviços têm cativado os utilizadores e mantido-os ligados.

Na recente apresentação de resultados, Mark Zuckerberg revelou mais um valor recorde para o seu ecossistema. Do que pode ser visto, atualmente são já quase 3 mil milhões de utilizadores mensais nos vários serviços que disponibiliza.

Finanças saudáveis desta rede social

Este valor não se concentra apenas na rede social por si, mas está espalhado por todos. Falamos assim do próprio Facebook, mas também do WhatsApp, do Messenger e do Instagram. Este valor era, no trimestre anterior, de 2,6 mil milhões de utilizadores.

Também os seus resultados financeiros são inegavelmente impressionantes. A rede social declarou 17,74 mil milhões de dólares de receita no último trimestre. No período anterior, este valor tinha ficado nos 15,08 mil milhões de dólares.

Novidades têm sustentado este crescimento

Também no que toca às novidades, o Facebook tem mostrado um crescimento único. As vídeo-chamadas de grupo, uma proposta recente, conseguiu um crescimento de 1,000% nas últimas semanas. Esta quer competir com soluções como o Teams ou o Zoom.

Estes são valores únicos que o Facebook agora revela. A sua utilização cresceu e está com números cada vez mais elevados. Os utilizadores, isolados e fechados nas suas casas, viram-se para esta rede social para assim comunicarem com o mundo.