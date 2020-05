Facebook poderá ter funcionalidade que altera a cor de fundo do perfil

O Facebook normalmente traz algumas novidades e implementa novas funcionalidades úteis para os utilizadores. Mas o aspeto da rede social não se tem alterado muito. Por um lado este pode ser um ponto a favor, uma vez que assim apresenta uma imagem mais limpa, mas também há quem goste de variar e dar asas à sua criatividade.

Uma conta do twitter, divulgou agora a descoberta de uma funcionalidade na app de testes para Android do Facebook, que altera a cor de fundo do perfil.

Uma das funcionalidades que muitos utilizadores gostariam de ver nas redes sociais é a possibilidade de mudar a cor. Naquelas que o permitem, sabemos que esse recurso é massivamente experimentado pelos utilizadores que colocam um tom de acordo com o seu estado de espírito, por exemplo.

No que respeita ao Facebook, chegámos mesmo a ensinar como colocar a rede social em cor-de-rosa, lembram-se? Foi há 10 anos, realmente o tempo não dá tréguas.

Mas agora as plataformas parecem ter apostado numa imagem base, sem muitas possibilidades de mudança. No entanto, na maior rede social do mundo, isso poderá estar prestes a mudar!

Facebook poderá permitir que se mude a cor de fundo do perfil

Até aqui nada levaria a crer que o Facebook pudesse estar a analisar a hipótese de implementar uma funcionalidade deste género. A empresa colocou, sim, este recurso mas no Messenger, onde até se pode definir alcunhas e emojis para cada conversa.

No entanto poderá haver mudanças nesse sentido, pois através da sua conta do Twitter, Jane Manchun Wong, especialista em apps, descobriu que a versão de testes da aplicação Facebook para Android apresenta uma opção para alterar a cor.

Mas o utilizador não poderá mudar para uma cor livremente. De acordo com Jane, inicialmente a funcionalidade adaptava automaticamente a cor através da média de cores das fotografias do utilizador. Agora, esse cálculo é feito com base nas fotos de capa de cada perfil.

Tal como podemos ver pelas imagens partilhadas por Jane, a cor do fundo da sua conta vai alterando de forma a condizer com os tons da foto de capa escolhida. O Facebook deteta um ponto na imagem e, através das cores que tem disponíveis, escolhe um que seja o mais próximo do detetado.

Para já a funcionalidade parece estar apenas em testes, e ainda não há qualquer informação oficial sobre a possibilidade de ficar disponível para as versões finais das aplicações, nem para a página.

Qual a sua opinião da possibilidade de mudança de cor no fundo do Facebook?