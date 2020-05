Surgem mais provas de que a Xiaomi Mi Band 5 estará mesmo quase a chegar

Agora que existe a certeza de que a Mi Band 5 existe e vai ser lançada, é hora de procurar saber mais sobre esta smartband. Os rumores têm-se acumulado e cada vez mais informações têm estado a surgir.

Sem uma data para ser apresentada, espera-se que não demore muito a chegar ao mercado. Uma nova prova foi agora apresentada, e que confirma que a Mi Band 5 deverá estar mesmo a chegar. Foi homologada para ser usada e aguarda apenas uma apresentação.

Xiaomi deverá ter novidades em breve

Foi há poucos dias que o CEO da Huami confirmou que a nova Mi Band 5 existe e que chega ainda este ano. Esta nova smartband será comercializada em nome da Xiaomi, como tem vindo a acontecer há já vários anos.

Com esta certeza, falta saber ao certo quando a nova proposta da marca chinesa é apresentada e quando chegará ao mercado. Os planos normalmente apontam para os meses de junho ou julho o lançamento desta novidade, mas este no poderá alterar-se.

A Mi Band 5 já anda por ai

A mais recente prova de que está mesmo a chegar veio da Ásia, mais concretamente de Taiwa. Foi aqui que esta foi certificada pela NCC, a entidade local que regulamenta os equipamentos eletrónicos. O modelo certificado está identificado com o número de série XMSH10HM.

O que revela que esta poderá mesmo ser a Mi Band 5 é a proximidade com os modelos anteriores. A Mi Band 4 foi certificada pena NCC no ano passado com o número de série XMSH07HM. Da mesma forma, a Mi Band 3 recebeu o número de série XMSH05HM. Assim, é certo que esta seja a Mi Band 5.

Porvas de outra certificação importante feita

Outra novidade surgiu também de uma certificação. Veio da Indonesia Telecom e revela a chegada da Mi Band 4C, que deverá ser uma conversão da Redmi Band. Assim a Redmi Band poderá vir a ser vendidas em alguns mercados como Mi Band 4C.

Estas são excelentes notícias para quem espera a chegada da Mi Band 5 da Xiaomi. Agora que está certificada, pode finalmente ser apresentada e enviada ao mercado, para que possa ser comprada.