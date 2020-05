A saga parece não chegar tão cedo ao fim e os Estados Unidos alegam riscos à segurança nacional para bloquear a Huawei. Segundo Trump, o veto à empresa chinesa será estendido até 2021. Esta contenda já vem de 2019 e tem criado alguns problemas em vários níveis, quer à marca da China, quer a outras empresas que cooperavam com a Huawei.

Estas limitações impostas por Trump estarão em linha com os seus ataques após o surto da COVID-19. O presidente apontou baterias à China, que culpa pela pandemia e pelos prejuízos humanos e económicos.

EUA continuam a barrar a Huawei

Segundo a Reuters, o presidente dos EUA irá estender o quinto bloqueio aplicado aos negócios, com a Huawei, por empresas americanas. A fazer um ano, desde que tudo começou, há empresas em rota de colisão, como é o caso da Google. Isto, porque a proibição de cooperação tem complicado a vida à empresa asiática e afetado diretamente os seus produtos e serviços.

Os últimos lotes de smartphones Huawei e Honor não possuem serviços da Google como resultado deste bloqueio. Aliás, já mostramos aqui essa ausência e eventualmente formas de colmatar o problema. Assim, não se sabe até quando irá persistir este bloqueio, já que, ao contrário do que se pensava, a nova extensão da proibição de negócios com a Huawei não se estende por alguns meses, mas por um ano.

A empresa chinesa tem-se distanciado dos sistemas tradicionais, nomeadamente a nível das aplicações, com a sua própria loja AppGallery. Contudo, enquanto que existem cerca de 2,1 milhões de aplicações no Google Play, a loja da Huawei tem, para já, cerca de 55.000 apps.

Mas há um bloqueio total?

Pelo que temos visto, há sim um bloqueio cirúrgico aos negócios da Huawei. Isto, porque algumas licenças temporárias foram concedidas para que existam empresas americanas a negociar com algumas das empresas chinesas. Conforme é sabido, um desses casos com licenças temporárias é a Microsoft, que pode vender o seu sistema operativo Windows para os portáteis da Huawei.

Para já, esta situação será mantida, embora a empresa asiática já tenha lançado, na China, computadores com sistema operativo Linux. Além, disso, foi igualmente dado a conhecer que está em desenvolvimento um sistema operativo Huawei para os seus computadores, o HarmonyOS.

Portanto, se esta contenda continuar por mais tempo, a Huawei estará na disposição de trocar o Android e o Windows pelo seu HarmonyOS, assim como usar a sua loja AppGallery como ponto de venda de aplicações. A empresa tem tecnologia que poderá usar sem necessitar das empresas americanas.

No entanto, tal como foi avançado pelo seu responsável, para lutar lado a lado com o Android e iOS 300 anos serão necessários! Claramente a mostrar que, não sendo impossível, é complicado.

Até 2021 os EUA estarão de costas voltadas para a Huawei

Desta forma, a nova ordem executiva assinada pelo presidente Trump estende-se até maio de 2021, mantendo assim o bloqueio para as empresas americanas e os seus negócios com empresas que continuam a representar o tal “risco à segurança nacional”, como é o caso de Huawei ou ZTE. Algo que permanece assim, apesar das reuniões e concessões implementadas para minimizar ao máximo o impacto negativo para as empresas americanas.

Assim, resta-nos estar atentos ao desenvolvimento da estratégia da Huawei. Isto, porque a continuar desta forma, já com equipamentos a testar software e serviços que não são de empresas americanas, a competição poderá aumentar. Quem ganha é o utilizador com trunfos de ambos os lados a tentar captar a atenção de quem compra e usa.

Leia também: