Skype: nova versão beta permite reagir a mensagens e ver até 10 participantes

Com tantos serviços concorrentes a surgir online, o ‘velhinho’ Skype também tem que se ir adaptando às ofertas existentes e às necessidades atuais dos utilizadores.

Assim, a plataforma de chamadas da Microsoft anunciou agora o lançamento de uma nova versão de testes. Nesta atualização, as pessoas podem então reagir a mensagens e ver um painel de até 10 participantes numa videochamada.

Novas funcionalidades começam a ser testadas no Skype

O Skype foi um dos primeiros serviços deste género a surgir no mercado, e conta já com quase 17 anos em pleno funcionamento para os utilizadores. Mas como sabemos, muito devido à pandemia da COVID-19, a concorrência ficou mais aguçada pois a necessidade fez com que surgissem outras plataformas, com várias funcionalidades interessantes.

Assim, a Microsoft tem-se empenhado a trazer novidades ao Skype e durante esta semana anunciou o lançamento de uma nova versão de testes, a 8.60.76.73.

As novidades são várias, mas destacam-se o facto de os utilizadores poderem agora reagir a mensagens com vários emotions disponíveis, bem como alterar o fundo durante a chamada, recurso que já estava presente na versão desktop do Skype. É agora também possível criar grupos com moderadores, ver um painel com até 10 elementos durante a videochamada entre outros.

O que há de novo na versão de testes do Skype?

Possibilidade de mudar o fundo do ecrã durante uma chamada. Funcionalidade útil quando há alguma desarrumação em casa.

Alterar as reações a mensagens. Através de vários emotions, pode reagir a mensagens. Basta usar o comsndo /assreactions e, assim, tornar as suas conversas mais animadas.

Criação de grupos moderados

Nova visualização de painel onde é possível ver até 10 participantes durante a videochamada

Nova funcionalidade de controlo de ecrã para usar remotamente durante a partilha de ecrã

Atalhos globais que facilitam a execução de ações mesmo quando a app estiver minimizada

Suporte para Modo Escuro no iOS 13 do iPhone

Para além destas novidades, esta versão também traz melhorias à aplicação Android, corrigindo algumas notificações.

Se quiser experimentar já todas estas funcionalidades, deve instalar a versão de testes do Skype, disponível para Android e iOS, neste último deve instalar a app TestFlight.

