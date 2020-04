Microsoft atualizou o Skype com uma funcionalidade popular no Zoom

Com esta nova realidade do trabalho em formato remoto, teletrabalho ou o que lhe queiram chamar, várias aplicações saltaram para o palco da popularidade. O caso do Zoom, do Jitsi e do Teams são exemplos claros, com crescimentos incríveis. Cada um acrescentou novidades na forma de usar as videoconferências. O Zoom tem uma funcionalidade que outros também querem ter. Assim, a Microsoft adicionou este novo recurso muito interessante ao Skype que permite aos utilizadores adicionar um fundo personalizado numa chamada com vídeo.

Basicamente, se a sua casa não tiver uma estante cheia de livros, esta novidade irá esconder, tecnicamente, o que está por trás de si, mas de uma maneira divertida.

Skype tem fundos personalizados para dar outro ar às suas videochamadas

Embora o recurso não seja novo, até porque outras plataformas de videochamadas oferecem funcionalidades semelhantes, acrescenta algo e isso é bem-vindo ao arsenal do Skype. Assim, como tem de usar estas ferramentas para trabalhar, o software permite uma utilização mais diversificada.

O importante é saber que os fundos personalizados só estão disponíveis na versão desktop do Skype, que pode ser instalada no Windows, Linux e macOS. A versão dedicada do Windows 10, que pode instalar a partir do Microsoft Store, não possui essa funcionalidade no momento.

Por outro lado, todas as versões do Skype, incluindo a destinada a utilizadores do Windows 10, vêm com suporte a fundo desfocado. Mesmo que não possa usar uma imagem personalizada, tem uma opção para ocultar o que está a acontecer em plano de fundo.

Personalize este recurso do Skype de forma fácil

Se abrir e atualizar o Skype para a versão 8.59.0.77, o novo recurso de fundos personalizados pode ser configurado de várias maneiras.

Por exemplo, pode configurá-lo a partir do assistente inicial que é exibido depois que o Skype é instalado num novo dispositivo. Desta forma, todas as suas chamadas usariam o plano de fundo configurado desde o início, sem necessidade de personalização adicional.

Posteriormente, pode ativá-la diretamente de uma chamada com vídeo ativa, simplesmente passando o botão de vídeo na interface principal ou clicando no botão de três pontos Mais, no canto superior direito.

A seguir, basta clicar na opção “Escolha o efeito de fundo” e adicionar uma nova imagem para ser usada como fundo.

Como configurar nas Definições do Skype

O utilizador pode configurar estes fundos diretamente nas Definições da aplicação. Para tal tem de ir a:

Skype > Definições > Áudio e Vídeo > Escolha o efeito de fundo > Adicionar imagem

Um ecrã de pré-visualização na mesma janela dará uma rápida visão de como o novo fundo é aplicado numa chamada de vídeo. Desta forma poderá ajustar o seu fundo conforme entender e mediante as circunstâncias.

A reter que, para estes fundos, o Skype permite que integre apenas imagens com estes formatos suportados: JPG, PNG, GIF, e TIFF. A Microsoft, entretanto, recomenda que os utilizadores utilizem as imagens que estão guardadas localmente.

