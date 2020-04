Com a mudanças nas formas de trabalhar a que todos foram sujeitos, o Zoom assumiu um papel importante no dia a dia. A par com outras apps e serviços, tem sido um dos mais usados para reuniões, aulas ou simplesmente para manter o contacto.

Depois de assumir o compromisso de se focar na segurança da sua solução, o Zoom atingiu um novo patamar de proteção. A versão 5.0 reúne um conjunto alargado de novidades de segurança, tornando assim o Zoom ainda mais robusto e protegido.

Grandes novidades no Zoom

Mesmo sendo um dos mais usados, o Zoom tem estado exposto a alguns problemas de segurança. A maioria foi resolvida de imediato, mas alguns são necessidades de base e que necessitavam de ser alterados.

Depois de assumir um compromisso de se dedicarem durante 90 dias à segurança, surge agora a primeira prova desse empenho. A versão 5.0 traz, por exemplo, a encriptação AES 256-bit GCM, o que protege os utilizadores e os seus dados. Vai também ser possível definir em que centros de dados estes ficam registados.

Zoom 5.0 é focado na segurança

A maior mudança está mesmo na interface do utilizador e nas ferramentas que estes agora têm disponíveis. Algumas, como o ícone Segurança, as passwords nativas e as salas de espera estão já presentes, mas ficam agora com um destaque ainda maior e estão mais simples de encontrar.

No campo das novidades, esta versão do Zoom terá presente a possibilidade de relatar entradas não autorizadas, com o botão “report user”. O Zoombombing será assim quase impossível e caso aconteça, será relatado de imediato.

Esta atualização está pronta e a chegar

Há mais novidades importantes nesta nova versão do Zoom. Falamos na impossibilidade de alterar os nomes dos utilizadores ou a limitação de partilha de ecrã aos moderadores. Para os administradores, há mais ferramentas para controlar os dados.

Esta nova versão, irá chegar durante esta semana e será servida aos utilizadores. Estes devem simplesmente aceitar a atualização para assim terem acesso imediato a todas estas novidades importantes e essenciais.