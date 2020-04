Começam a chegar as melhorias de segurança prometidas para o Zoom

O Zoom é um dos casos de sucesso dentro desta pandemia da Covid-19 e de todo o trabalho remoto. A necessidade de ferramentas talhadas para a comunicação à distância levou a que esta crescesse de forma exponencial.

Claro que isso trouxe problemas se segurança, dada visibilidade que tem e a análise a que está sujeita. Depois da promessa de que se iriam dedicar a tratar de todos os problemas, surgem agora as primeiras medidas. Podem parecer óbvias, mas vão proteger os utilizadores para terem reuniões mais seguras.

A Zoom tinha prometido novidades e atualizações

Os problemas de segurança no Zoom têm surgido de forma acelerada. Esta é a app e o serviço do momento e o seu crescimento tem levado a que esteja sob a lupa dos especialistas de segurança. A empresa comprometeu-se a parar e focar-se exclusivamente na sua resolução.

Isto vai levar a que não surjam novidades nos próximos 3 meses, uma vez que estão focados na segurança. As únicas novidades que vão ser lançadas são as que corrigirem falhas ou problemas de segurança que estejam identificados e que certamente precisem de solução.

Melhorias de segurança que eram necessárias

Dando seguimento a esta decisão, surgem agora duas novidades, que aparentemente são simples e que os próprios utilizadores poderiam implementar. A partir de hoje, todas as salas que forem criadas no Zoom passam a exigir uma password de acesso para evitar o “Zoombombing”.

Claro que esta mudança leva a que os convites enviados por email para as sessões passem a ter presente a password definida. A Zoom recomenda que todas as sessões criadas antes do hoje tenham os convites reenviados para incluírem a password.

As sessões passam a estar protegidas de base

Outra medida que está agora a ser também implementada são as salas de espera. Os utilizadores deixam assim de entrar diretamente nas sessões, passando por este filtro gerido pelos administradores e para que sejam evitadas situações de ataques como tem acontecido.

Estas duas simples opções vêm trazer ainda mais segurança ao Zoom, em especial nas sessões. Acabam as invasões das reuniões e todos têm de cumprir estas medidas, que são bem-vindas, ainda que forçadas. Este parece ser apenas o primeiro passo para uma maior segurança do Zoom.