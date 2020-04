Atualmente (quase) tudo se encontra na Dark Web. Este espaço sem qualquer controlo é o local ideal para comprar ou vender informação, muitas vezes obtida de forma ilegal e que pode ser usada para fins ilícitos.

A mais recente informação descoberta abraçava 267 milhões de contas do Facebook e que estavam à venda. Acabaram por ser compradas por um preço irrisório. Foram apenas 500 euros o custo para conseguir ter uma cópia destes dados.

Tudo se encontra à venda na Dark Web

A descoberta foi feita pela empresa de segurança Cyble, que conseguiu comprar esta compilação única de dados de utilizadores do Facebook da Dark Web. Por apenas 500 euros teve acesso a esta informação e conseguiu analisá-la de forma detalhada.

Do que revelou numa publicação, estes dados são relativos a utilizadores do Facebook e comportam elementos importantes. Falamos de nome e apelido, ID do Facebook, número de telefone, endereço de email, idade e data de nascimento.

Dados de utilizadores do Facebook por 500 euros

Um aspeto certamente positivo dos dados que foram obtidos, está na própria informação que foi obtida. Da análise feita, não existe nenhuma password presente, o que dá alguma segurança aos utilizadores. Assim, as contas e os utilizadores estão protegidos.

Ainda assim, e este é um ponto importante e que pode ser explorado, com os dados obtidos seria possível causar estragos. Qualquer atacante mal-intencionado poderá eventualmente realizar campanhas de phishing que facilmente enganam os utilizadores.

Não se sabe a origem da informação destas contas

Está ainda por descobrir de onde estes dados vieram, mas existem algumas suspeitas plausíveis. No passado mês dezembro surgiu a confirmação que tinham sido obtidos dados de um número igual de contas do Facebook.

Após serem analisados, os dados vão alimentar a plataforma AmIbreached.com da Cyble. Fica também claro que é muito simples encontrar dados como estes do Facebook na Dark Web e que o seu preço é muito baixo para o valor que deles podem retirar.