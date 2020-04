O Windows Defender é hoje uma das principais propostas de segurança do Windows 10. Amadureceu e tornou-se a opção de muitos para os seus sistemas operativos e nele confiam para estar protegidos de todos os ataques.

Este funciona de forma discreta e, preferencialmente, sem qualquer intervenção do utilizador. Mostra alertas em caso de problemas, se assim o desejarem. Mas será que o Windows Defender está a funcionar no Windows 10? Há uma forma simples de ver o histórico de ameaças.

Windows Defender protege o seu sistema operativo

A integração da solução de segurança da Microsoft no Windows é total. Vem nativamente com o sistema operativo e conhece de forma única os pontos de entrada de todos os problemas que venham a surgir.

Para saberem como o Windows Defender tem estado a tratar das ameaças que têm surgido, só precisam de olhar ao local certo e averiguar os dados presentes. Estes revelam todas as medidas tomadas e também de onde surgiram

Segurança do Windows é a porta de entrada

Comecem por abrir a app a app Segurança do Windows, colocando este nome na pesquisa do Windows 10. De seguida, devem escolher a opção Proteção contra vírus e ameaças da lista presente na área Segurança de relance do Ecrã principal.

Aqui dentro, e junto à área de testes rápidos do Windows Defender, têm acesso aos dados básicos das ameaças que afetaram o Windows 10. Devem, no entanto, aceder à opção Histórico de proteção para avançar para dados mais concreto.

Como o Windows 10 foi protegido

Na parte do histórico têm acesso a todos os dados recolhidos de ameaças que afetaram o Windows nos últimos tempos. A informação tem vários níveis e está agrupada por tipos de ameças que foram apresentadas ao sistema operativo.

Podem, de imediato, usar a opção de filtros para acederem aos dados de forma mais precisa. Para além dos tipos de ameaças, podem também filtrar por gravidade ou ações recomendadas pelo Windows Defender.

A lista de ameaças fica completamente visível

Cada uma das entradas pode ser aberta e aí estará toda a informação que precisam saber. Local, estado e tipo de ameaça podem de imediato ser vistos. Presente está a opções Ações, que permitirá autorizar o acesso ao ficheiro.

É desta forma simples que podem saber o que o Windows Defender tem estado a fazer no Windows 10. Toda esta informação é útil e importante, para no limite saber se têm existido ameaças e como este tem reagido a elas.