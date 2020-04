FCCN publica 10 dicas para utilização segura do Colibri (Zoom)

A plataforma de videochamadas Zoom é hoje apontada como insegura! Na verdade, existem alguns problemas assim como deverão existir em plataformas alternativas. Se forem usadas as funcionalidades/mecanismos de segurança que as plataformas disponibilizam, talvez o nível de insegurança não seja assim tão elevado. Alguns dos problemas de segurança devem-se mesmo aos utilizadores.

A equipa da unidade FCCN esclareceu recentemente os detalhes de cibersegurança relativos à utilização do Colibri, depois das várias notícias que relatam falhas de segurança na plataforma Zoom.

O serviço Colibri consiste numa ferramenta de webconference que se encontra disponível para todas as instituições pertencentes à RCTS (Rede Ciência Tecnologia e Sociedade) e permite realizar sessões de videoconferência com vários participantes de múltiplas instituições.

O Colibri permite realizar sessões de videoconferência com capacidade para 300 participantes por sessão. É possível a partilha de áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e ecrã. As sessões podem ainda ser gravadas, para registo e disponibilização posterior, através do serviço Educast. Saber mais aqui.

Uma vez que o serviço de colaboração Colibri é baseado na plataforma Zoom, a Unidade FCCN esclarece o seguinte relativamente aos níveis de segurança deste serviço:

O fabricante reagiu de forma célere com a disponibilização de sete novas atualizações de software durante o mês de abril, assim como procedeu à alteração de configurações por omissão, de forma a colmatar as lacunas identificadas. É importante que os utilizadores realizem as referidas atualizações nos respetivos dispositivos. Atualizações aqui.

A plataforma Colibri disponibiliza a funcionalidade de acesso via autenticação federada (RCTSaai). Desta forma, os utilizadores que acedem ao Zoom utilizam a sua conta institucional através da autenticação federada. Este acesso está salvaguardado pelo facto de a validação das credenciais ser feita na própria instituição e não na base de dados da ZOOM.

A unidade FCCN tomou várias medidas para mitigar os problemas reportados e reforçou a informação junto da comunidade, para que adote as medidas de segurança disponíveis para proteção durante o uso da plataforma.

Durante março e abril decorreram mais de 203.000 sessões no COLIBRI e só lhe reportaram duas situações de entrada abusiva em reuniões, sendo que ambas podiam ter sido facilmente evitadas recorrendo às indicações acima elencadas.

Muitas das situações reportadas podem acontecer em qualquer plataforma de colaboração e não dispensam os cuidados por parte dos utilizadores.

Os utilizadores de contas pessoais ZOOM devem ter atenção redobrada e alterar as passwords com frequência. A utilização da mesma password para aceder a vários serviços deve ser evitada ao máximo.

Dicas para utilização do Colibri (Zoom) em Segurança

Pode obter aqui a infografia completa e com a melhor qualidade.

A proteção de dados pessoais é um valor muito relevante no ordenamento jurídico atual, como claramente resulta do RGPD e ainda do Código de Conduta da GÉANT sobre proteção de dados. Estes documentos constituem o padrão na proteção e privacidade dos utilizadores no setor do ensino superior e de investigação.

Poderá ser consultada a política de privacidade do serviço aqui.

Como fonte de informação atualizada de forma constante sobre este tema, sugere-se a consulta desta página. Através desta, todos os problemas poderão ser reportados de forma imediata à FCCN. Qualquer questão ou pedido de suporte sobre a plataforma pode ainda ser feito para colibri@fccn.pt e os incidentes de segurança devem ser reportados para info@cert.rcts.pt.

