Como usar o Colibri da FCCN para Ensino à distância

Conhece o Colibri? Com muitas atividades letivas presenciais encerradas por causa do COVID-19, é hora de encontrar as melhores ferramentas para ensino à distância. A FCCN tem ao serviço das Instituições de ensino superior e de investigação nacionais várias ferramentas muito interessantes e úteis.

Saibam como podem usar a plataforma Colibri para Ensino à distância.

O serviço Colibri consiste numa ferramenta de webconference que se encontra disponível para todas as instituições pertencentes à RCTS (Rede Ciência Tecnologia e Sociedade) e permite realizar sessões de videoconferência com vários participantes de múltiplas instituições.

O Colibri permite realizar sessões de videoconferência com capacidade para 300 participantes por sessão. É possível a partilha de áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e ecrã. As sessões podem ainda ser gravadas, para registo e disponibilização posterior, através do serviço Educast.

Colibri: A ferramenta que precisa para Ensino à distância

Para usar a plataforma Colibri deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1) Aceder à plataforma aqui. Depois carreguem em Agendar.

Passo 2) Em seguida escolham qual a vossa instituição

Passo 3) Autentiquem-se com as credenciais da Vossa Instituição.

Passo 4) Em seguida introduzam os dados para a vossa reunião/sessão.

Passo 4) Depois de indicar todos os dados para a reunião/sessão façam salvar. Será gerado um endereço para partilhar/convidar os participantes.

Passo 5) Para usar o serviço, a plataforma irá sugerir que descarregue o cliente Zoom para o seu sistema.

Iniciar reunião/sessão online

Com a app instalada, o utilizador passa a ter disponíveis um conjunto de funcionalidades das quais se destacam:

Iniciar Vídeo

Convidar participantes

Partilha de ecrã, documentos e aplicações multimédia

Chat

Possibilidade de gravar reunião/sessão no computador ou nuvem

Salas simultâneas

Realização de Questões

Multi-dispositivo (computadores, tablets, smartphones, terminais H.323)

Multi-lingua (Português (BR) e Inglês)

Depois de tudo pronto, é só começar a sessão/reunião.

De acordo com informações da FCCN, o licenciamento do COLIBRI foi reforçado em termos de sessões em simultâneo. Recentemente foi também efetuada uma intervenção para garantir o melhor desempenho do serviço. Se são de uma instituição de ensino superior ou investigação, experimentem. O sistema oferece também a possibilidade de ligação a terminais H.323.

Colibri da FCCN