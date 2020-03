Redmi K30 Pro já tem data de apresentação

A Xiaomi continua a sua senda de lançamentos. Após apresentar o Redmi K30, a empresa irá também lançar uma versão Pro deste equipamento. Assim, depois de vários leaks sobre este modelo, foi conhecida agora a sua data de lançamento.

Este é mais um smartphone para o portefólio Android que vem rechear esta primeira metade do ano 2020.

A Xiaomi é uma das marcas que não tira o pé do acelerador. Com um grande crescimento nos últimos anos, continua a lançar inúmeros equipamentos para o mercado de forma a oferecer várias soluções aos seus fãs.

Depois de em dezembro de 2019 ter apresentado o Redmi K30, direcionado para a gama média, prepara-se agora para lançar uma nova versão, o K30 Pro, direcionado para a gama alta. Se nas últimas semanas ficámos a conhecer algumas das suas características, foi agora conhecida a sua data de apresentação.

Redmi K30 Pro – Um modelo para atacar a gama alta do mercado Android

O Redmi K30 é a grande aposta da sub-marca da Xiaomi para atacar o mercado de gama alta. Segundo os últimos rumores, este equipamento irá trazer o processador Snapdragon 865, com suporte a 5G. Além disso, embora não se conheçam os valores, a memória RAM será LPDDR5 e o armazenamento interno UFS 3.1.

Além disso, teremos neste equipamento um ecrã sem notch e com taxa de atualização de 120 Hz. A câmara frontal estará inserida num sistema pop-up, enquanto atrás teremos um sistema quádruplo liderado por um sensor Sony IMX686 de 64 MP. Este conjunto de câmaras estará colocado dentro de um círculo destacado na traseira do equipamento, com o flash led a ficar por baixo.

Por fim, a bateria terá uma capacidade de 4700 mAh e deverá integrar um sistema de carregamento rápido de 33W.

Data de apresentação já conhecida

Para quem aguarda o lançamento desta nova versão, há boas novidades. A data de apresentação já foi conhecida, estando prevista para o dia 24 de março.

Assim, está já muito próxima a apresentação deste equipamento que promete trazer um alto desempenho a um preço mais baixo, contrastando com a tendência atual do mercado.