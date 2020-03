COVID-19: Precisa de fazer a inspeção do veículo? Aguarde…

O seu veículo precisa de ir à inspeção? Com o cenário que se vive por causa da COVID-19 a ordem é de isolamento social e não devemos facilitar.

A data limite para a Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) dos veículos poderá ser prolongar-se até três meses para viaturas com data de inspeção posterior ao passado dia 11. Há negociações em curso, mas estão a demorar algum tempo.

O país está meio parado… um pouco à semelhança do que acontece no mundo! A culpa é da COVID-19. A vida continua, mas é precisa tomar medidas urgentes de prevenção.

De acordo com o JN, decorrem reuniões entre os centros de inspeções, o Governo e o IMT, mas que o quadro legal poderá estar definido entre amanhã, quarta-feira, e o dia seguinte.

Uma fonte ligada ao setor revelou que…

É essencial este enquadramento legal, pois, em caso da declaração do Estado de Emergência, as pessoas não vão poder sair de casa, inviabilizando a realização da IPO. Em caso de algum incidente, haveria problemas com as seguradoras e mesmo com as autoridades