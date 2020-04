Máscaras COVID-19 já têm certificação, CITEVE já lançou selo

O mundo enfrenta uma pandemia e, para já, o voltar a uma possível normalidade irá exigir a utilização de máscaras. Assim, vários projetos de máscaras foram colocados para certificação, por forma a validar a sua qualidade perante as normas exigidas.

O CITEVE, Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, lançou o selo “Máscaras – COVID-19 Aprovado”. Este selo permite aos consumidores e produtores reconhecer o produto ou matérias-primas que foram testadas e validadas por laboratórios acreditados.

O Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) lançou uma certificação que oferece aos consumidores e produtores uma garantia de qualidade das máscaras produzidas. O país, avançou com um plano para vender máscaras a 515 milhões de europeus e quer estar na linha da frente, quando Bruxelas der o OK.

Esta certificação surge na sequência do acordo entre o centro de investigação, a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed.

Selo “Máscaras – COVID-19 Aprovado”

A criação deste elemento distintivo surge na sequência da publicação pela Direção-Geral da Saúde das especificações técnicas para as Máscaras Comunitárias no quadro do combate ao COVID-19. Nesse sentido, as entidades acreditadas têm de emitir declarações de conformidade, quer deste tipo de máscaras, quer das matérias-primas que poderão ser utilizadas na sua confeção.

Assim, às matérias-primas aprovadas, o CITEVE confere um selo distintivo que os seus produtores poderão usar nos contactos comerciais. Permitem desta forma dar uma garantia aos clientes de que foram testadas e apresentaram conformidade com as especificações exigidas.

Consumidor poderá saber se está a comprar uma máscara certificada e segura

Além disso, às máscaras, o CITEVE atribui um selo que os seus produtores poderão colocar nas respetivas embalagens. Desta forma, o consumidor poderá reconhecer numa máscara que foi testada e verificada a sua conformidade com as especificações técnicas exigidas.

Este elemento distintivo informa também se se trata de uma máscara de uso único ou se é reutilizável e, neste caso, a indicação do número de vezes que poderá ser lavada sem afetar o seu desempenho, bem como qual o tipo de utilização para que foi aprovada: uso profissional ou uso geral. Por último, o selo apresenta ainda um QR Code de acesso ao website onde os consumidores poderão ver lista de máscaras aprovadas.

