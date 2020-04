Facebook une-se à maior empresa de telecomunicações da Índia

Não é segredo para ninguém que Mark Zuckerberg está sempre a tentar aumentar o seu império tecnológico. Depois do Instagram e do WhatsApp, o Facebook decidiu comprar 9,99% da maior rede móvel da Índia. A gigante indiana das telecomunicações, Jio Platforms, é propriedade do homem mais rico da Índia, Mukesh Ambani.

Numa altura de tempos conturbados, a maior rede social do mundo deter uma das maiores empresas de comunicações do mundo… pode ser um sinal!

Jio Plataforms na frente do mercado das telecomunicações na Índia

A Jio Platforms é uma subsidiária da empresa Reliance Industries. A rede conquistou grande parte do mercado das telecomunicações do país asiático, por praticar preços muito baixos. Conforme foi veiculado, Facebook conseguiu um lugar na administração da empresa indiana, pelo valor de 5,7 mil milhões de dólares. Agora, a gigante das redes sociais vai trabalhar para integrar os clientes da Jio Platforms nas suas plataformas, como o WhatsApp.

A Índia é a casa das maiores comunidades no Facebook e no WhatsApp e de muitos empresários talentosos. O país está no meio de uma grande transformação digital e organizações como a Jio têm apostado muito em colocar online centenas de milhões de indianos e pequenos negócios.

Escreveu Mark Zuckerberg, num comunicado colocado no Facebook.

Uma parceria que garante sucesso e trabalho mútuo

No comunicado, o CEO do Facebook escreveu que as empresas se estão a comprometer a trabalhar juntas em alguns grandes projetos que vão abrir oportunidades de negócio para pessoas em toda a Índia.

A fim de promover um boost na economia do país, as entidades pretendem a fusão do WhatsApp com o JioMart, um sistema que permite que os negócios locais vendam os seus produtos online. Esta estratégia surge pela escala que o WhatsApp já detém na Índia.

Jio Platforms: um império indiano

Para além de deter a Jio, Mukesh Ambani tem interesses na área do petróleo, moda, retalho e transmissão. No final de 2015, começou a oferecer serviço 4G e, uma vez que praticava preços baixos e era a única empresa com licenças de emissão no país, cresceu bastante rápido.

Assim sendo, apresenta-se, não apenas como um fornecedor sem fios, mas também oferece fibra doméstica, WiFi municipal. Além disso, possui uma Cloud e uma divisão de Inteligência Artificial.

Em menos de quatro anos, a empresa levou para o online mais de 388 milhões de pessoas. Neste momento, controla mais de metade do mercado indiano de telecomunicações. A ela, junta-se, agora, o Facebook, que detém três das maiores redes sociais, a nível mundial.

A estratégia do Facebook

Tendo em conta o poderio indiano, a Índia sempre foi um alvo do Facebook, tanto por ser gigante a nível populacional, como também pela carência de infraestrutura digital. Ainda assim, o país tem dificuldade em receber empresas de tecnologia estrangeiras.

Com o mercado europeu e americano conquistado e a estagnar, o Facebook procura investir no Oriente. Desde 2015 que a empresa tenta chegar à Índia e à China, mas não tem sido fácil.

Posto isto, o principal interesse do Facebook é aumentar os utilizadores das suas plataformas. Para isso, pretende centralizar nelas a comunicação e os negócios. Assim, se qualquer negócio da Índia, por mais pequeno que seja, puder prestar os seus serviços pelo WhatsApp, vai ser abolida qualquer concorrência.

