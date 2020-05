A realme continua a atacar de forma firme e forte o mercado dos smartphones. Olhamos para esta marca e conseguimos vislumbrar um pouco daquilo que foi a Xiaomi nos seus primeiros anos de vida, sendo hoje a grande marca que é.

Hoje a realme deu a conhecer dois modelos de entrada de gama, os Narzo 10 e Narzo 10A. As suas características tornam-nos apetecíveis face aos preços anunciados.

Finalmente o evento aconteceu…

Com evento marcado para março na Índia, a realme, por causa do Coronavírus, viu-se obrigada a adiá-lo por duas vezes. Finalmente, hoje a marca conseguiu apresentar dois novos smartphones de entrada de gama: o realme Narzo 10 e o realme Narzo 10A.

O modelo realme Narzo 10 apresenta especificações ligeiramente superiores ao Narzo 10A e a sua diferença de preços é de cerca de 50€. O Narzo 10 apresenta-se com um preço de aproximadamente 147 € (₹11,999) e o Narzo 10 A por cerca de 104 € (₹8499).

realme Narzo 10

O realme Narzo 10 surge com um processador MediaTek Helio G80, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com suporte ainda para cartão microSD.

O ecrã é de 6,5″ com um recorte em gota que alberga a câmara frontal de 16 MP. Este ecrã tem resolução HD+ de 1600×720 píxeis e tem proteção Gorilla Glass 3.

Além disso, a bateria tem uma capacidade de 5000 MAh, com tecnologia de carregamento rápido associada de 18 W. Assim, vem também com porta USB Tipo-C.

No campo da fotografia, estão disponíveis quatro câmaras na traseira, sendo a principal de 48 MP com abertura f/1.8. As restantes câmaras são então de 8 MP (ultra grande angular), 2MP (Macro) e ainda conta com uma lente retrato a preto e branco. Este smartphone permite captar vídeo a uma resolução máxima de 1080p a 30 fps.

Inclui depois tecnologias como GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz e vem equipado com Android 10, no entanto, inclui interface de utilizador realme UI.

realme Narzo 10A

A primeira diferença entre os realme Narzo 10 e 10A prende-se com o processador. Também este é um MediaTek, mas o modelo Helio G70. Além disso, tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de microSD até 256 GB.

O ecrã é também de 6,5″ com a mesma resolução HD+. Já a bateria, também ela de 5000 mAh, apenas carrega a 10W e tem porta microUSB.

Por fim, como grande diferença, vêm as câmaras. Neste modelo existe uma câmara de 12 MP, principal, uma de 2MP para retrato e outra macro de 2 MP. Já a câmara frontal é de 5 MP.

Considera que a realme será capaz de conquistar o mercado e alcançar um lugar de destaque como a Xiaomi conseguiu?