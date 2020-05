COVID-19: “Eles andam aí!” Esteja muito atento às fraudes online

Os pedidos para doações relacionadas com a COVID-19 para instituições de solidariedade social e hospitais deverão ser cuidadosamente verificados.

Como evitar as fraudes mais comuns

Os burlões aproveitam-se do aumento das comunicações acerca da COVID-19 dissimulando os seus esquemas fraudulentos como mensagens oficiais sobre o vírus. Para além de emails, os burlões também poderão recorrer a mensagens de texto, chamadas automáticas e sites maliciosos para chegar até si.

Visite diretamente os sites dos organismos oficiais

É frequente os burlões fazerem-se passar por fontes reconhecidas, fidedignas e oficiais. Visite diretamente fontes como Portugal.gov.pt, covid19.min-saude.pt ou WHO.int para aceder às informações factuais mais recentes sobre a COVID-19.

Cuidado com os pedidos de dados pessoais ou financeiros

Se receber um pedido não solicitado de informações, avalie cuidadosamente a mensagem. Os burlões pedem muitas vezes que insira dados de início de sessão ou que partilhe com eles dados bancários e endereços. Poderão igualmente pedir pagamentos por transferência bancária ou em moeda virtual.

Faça donativos diretamente através de instituições de solidariedade

Alguns esquemas fraudulentos aproveitam-se da boa vontade, solicitando donativos para iniciativas de combate à COVID-19. Faça alguma pesquisa para se certificar de que a instituição de solidariedade é legítima ─ vendo, por exemplo, se consta da lista da Direção-Geral da Segurança Social.

Os autores destes estratagemas também se fazem passar por instituições de solidariedade social oficiais. Para ter a certeza de que o seu dinheiro vai para uma instituição de solidariedade social, pode fazer o seu donativo diretamente através dos respetivos sites ─ em vez de clicar numa ligação que recebeu.

Verifique cuidadosamente ligações e endereços de email antes de clicar

As ligações falsas imitam muitas vezes sites legítimos, acrescentando palavras ou letras extra. Caso diga algo do género “clique aqui,” passe o cursor do rato sobre a ligação ou mantenha o texto premido para detetar erros no URL ─ tenha cuidado para não clicar nessas ligações. Erros ortográficos ou letras e números aleatórios que constem no URL ou no endereço de email podem também ser indícios de fraude.

Pesquise para ver se o remetente foi denunciado

Se alguém te enviou uma mensagem fraudulenta, é provável que também a tenha enviado a outras pessoas. Copie o endereço de e-mail, o número de telemóvel ou o excerto mais suspeito da mensagem e cole-o no campo da pesquisa de um buscador para saber se foi denunciado por outras pessoas.

Adicione um nível extra de segurança à sua conta

Para reforçar a sua proteção online, adicione a autenticação de dois fatores — também conhecida por verificação de dois passos — às suas contas. Ela cria outro nível de segurança ao exigir dois passos para ter acesso à sua conta: por exemplo, algo do seu conhecimento (a sua palavra-passe) e algo que tenha fisicamente à mão (como o seu telemóvel ou uma chave de segurança).