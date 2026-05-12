Nintendo reconhece que o aumento do preço da Switch 2 “poderia ter sido pior”

A Nintendo reconheceu que o recente aumento de preço da Switch 2 nos mercados internacionais poderia ter sido ainda mais agressivo. A empresa justifica a decisão com o crescimento dos custos de produção e promete compensar os jogadores com um catálogo de jogos mais forte.

Nintendo admite dificuldades em absorver os custos

A Nintendo confirmou recentemente um aumento no preço da Switch 2 em vários mercados, incluindo os Estados Unidos e a Europa. A consola ficará cerca de 50 dólares mais cara no mercado norte-americano e sofrerá uma subida de 30 euros em território europeu.

Segundo informações partilhadas pelo presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, o novo valor da consola nem sequer cobre totalmente os custos acrescidos de produção. As declarações foram divulgadas através da página Nintendo Patents Watch nas redes sociais.

Furukawa explicou que a empresa tentou evitar durante o máximo de tempo possível qualquer aumento no preço da Switch 2. Ainda assim, admitiu que se tornou impossível continuar a suportar internamente o crescimento das despesas associadas ao fabrico da consola.

O responsável pediu desculpa aos consumidores pelo incómodo causado, reconhecendo que a decisão poderá dificultar a adesão inicial de alguns jogadores à nova consola. No entanto, reforçou que a Nintendo procurou limitar ao máximo o impacto financeiro para os clientes.

As declarações também alimentam a ideia de que o aumento anunciado poderia ter sido substancialmente superior. Ao admitir que o novo preço não reflete totalmente os custos reais, Furukawa deixou implícito que a Nintendo optou por absorver parte dessas despesas para evitar um encarecimento ainda maior.

Switch 2 continua a ser vista como aposta de longo prazo

Apesar do aumento de preço, a Nintendo garante que pretende reforçar o valor da Switch 2 através de um catálogo de jogos mais apelativo. A estratégia da empresa passa por lançar novos títulos capazes de manter o interesse dos jogadores e justificar o investimento na consola.

Furukawa afirmou que a Nintendo está a trabalhar para ultrapassar este obstáculo, apostando fortemente no software e na experiência oferecida aos utilizadores. Ainda assim, analistas acreditam que a subida de preços poderá afetar as vendas da consola nos meses seguintes à entrada em vigor dos novos valores.

Mesmo perante a polémica em torno do preço, a Nintendo mantém uma visão otimista relativamente ao futuro da Switch 2. A empresa acredita que a nova consola terá um ciclo de vida longo, semelhante ao da Switch original lançada em 2017.

A confiança da marca é reforçada pelo desempenho impressionante da primeira Switch, que continua disponível no mercado e está próxima de ultrapassar a PlayStation 2 como a consola mais vendida de sempre.

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