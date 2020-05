Finalmente é oficial! A Mi Band 5 da Xiaomi vai mesmo chegar este ano

A Mi Band é uma das mais bem sucedidas propostas da Xiaomi. Esta smartband tem conquistado os utilizadores nas suas várias versões, fruto do equilíbrio entre as suas funções e o preço a que é comercializada.

Este sucesso tem estado em todas as versões e por isso a expectativa sobre a próxima versão é grande. Os rumores têm-se acumulado e finalmente a própria Xiaomi confirmou a sua existência. A Mi Band 5 existe e chega ainda este ano.

Grandes novidades para a Mi Band 5

Ao longo dos anos a Mi Band tem mostrado como a Xiaomi, ou a sua subsidiária Huami, consegue reinventar os seus dispositivos e dar-lhes novidades. Depois de um dispositivo simples, soube evoluir e até ecrã a cores já tem.

Há muito que se fala do que poderá ser a 5ª versão desta smartband e quando a mesma poderá chegar. Chegou a ser dada como certa no início do ano, mas a Xiaomi acabou por não a revelar no tempo esperado e até anunciado.

CEO da Huami revelou agora uma surpresa

Agora, e durante a apresentação de resultados da Huami, surgiu finalmente uma confirmação importante. A Mi Band 5 existirá mesmo e será um produto que a marca lançará ainda durante o ano de 2020.

Os resultados mostram um crescimento importante, com 141 milhões de euros, um valor 36% maior que no ano anterior. Importa recordar que esta smartband não é criada diretamente pela Xiaomi, mas sim pela Huami. Esta é conhecida por outros relógios inteligentes, como os Amazfit.

Quando chega esta smartband?

Quanto ao elemento mais importante, este ainda não é conhecido. A data de lançamento é um segredo muito bem guardado, mas que estará condicionado. Normalmente chega entre junho e julho, mas com todas as paragens de produção na China, deverá ser adiado.

Há muito que a Mi Band 5 pode melhorar. Falamos de comandos de voz, inteligência artificial e o alargamento do NFC. As caraterísticas já vistas apontam igualmente para um ecrã total com um pequeno orifício para controlar a smartband da Xiaomi.