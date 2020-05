Spotify Premium: Bónus de três meses gratuitos para novos utilizadores

Não tem Spotify Premium? Quer ter mas quer primeiro testar se vale a pena? Então aproveite que o Spotify está a fazer uma promoção muito interessante que poderá ser importante no seu verão.

A nova promoção tem a vantagem de oferecer 3 meses e poder depois continuar com essa conta ou desligar e continuar no plano Free.

Spotify com 3 meses gratuitos

É sabido, por vários exemplos, que as empresas estão a ter necessidade de se reinventar neste tempo de pandemia. As vendas têm tendência a baixar, o desgaste das pessoas começa na carteira, mas depressa está a passar para a mente. Como tal, os departamentos de marketing têm de se recriar e rápido. Nesse sentido, para quem deu uma vista de olhos nas novidades do Spotify reparou numa excelente promoção.

O serviço de música streaming está a oferecer gratuitamente três meses de assinatura para novos utilizadores, desde que se inscrevam até 30 de junho. A oferta está disponível para todos os planos, incluindo individual, família e estudante.

Desnecessário dizer que o Spotify está a trabalhar forte para manter a receita de assinatura durante a pandemia da COVID-19. Talvez isso ajude a gigante do streaming de música a subsidiar a perda de receita com anúncios. O Spotify ganha uma grande parte da sua receita ao veicular anúncios aos utilizadores gratuitos. Devido à pandemia, a receita publicitária parece ter caído.

Promoções também para os outros utilizadores

Além deste bónus de 3 meses, o serviço de música streaming tem outros descontos para os já utilizadores. Para confirmar estas promoções visitem a área Premium na app. Aí verão o que a empresa estará a promover regularmente.

