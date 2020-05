Spotify lança recurso para ouvir música com os amigos mesmo à distância

Se é adepto do Spotify e gosta de partilhar as músicas com o seu grupo de amigos então as boas notícias estão a chegar. O serviço de streaming de músicas lançou uma nova funcionalidade que permite ouvir a sua lista de temas juntamente com amigos que estão distantes.

Para já o recurso está ainda em fase de testes, está disponível na versão beta da plataforma e apenas para utilizadores com conta premium.

Nesta fase em que nos é pedido confinamento, devido à pandemia da COVID-19, muitos grupos de amigos e familiares organizaram-se em diversas plataformas para que, mesmo longe fisicamente, consigam fazer atividades juntos.

Um dos hobbies escolhidos para passar o tempo com quem mais se gosta, é ouvir música em conjunto. E agora o Spotify está a trabalhar numa funcionalidade que corresponde na perfeição aos musicólogos mais exigentes.

Spotify vai permitir que ouça e controle músicas juntamente com os seus amigos

Um dos mais famosos serviços de streaming de música está a testar uma funcionalidade muito interessante. O Spotify lançou esta semana para a versão de testes da sua aplicação móvel uma opção que vai permitir ao utilizador ouvir os temas preferidos com o seu grupo de amigos, mesmo que se encontrem distantes.

Designada Group Sessions, esta novidade vai tornar possível que várias pessoas se liguem a uma mesma sessão de músicas, podendo ainda controlar a atividade de streaming. Ou seja, cada sessão terá um administrador, ou host, que vai comandar toda a atividade do grupo. O administrador envia um código, possivelmente QRCode, para que os outros participantes possam entrar na sessão.

Depois de ingressar na sessão, os convidados podem controlar as músicas de diversas formas, como fazer pausa, reproduzir, avançar, retroceder e ainda adicionar ou remover faixas da lista de reprodução. Todas as alterações efetuadas serão atualizadas nas contas de todos os elementos presentes.

No entanto, ainda não são conhecidas algumas informações, tais como a quantidade de pessoas permitidas em cada sessão. Contudo, o Spotify adiantou que este recurso “vai evoluindo com o tempo, de acordo com o feedback dos utilizadores“.

Para já esta funcionalidade está disponível na versão beta da aplicação móvel da plataforma de streaming de música, e apenas para utilizadores premium. O Spotify tem-se empenhado em melhorar o ser serviço, tendo ainda recentemente implementado várias mudanças interessantes.