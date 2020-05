A quantidade de smartphones que existe no mercado é enorme e qualquer consumidor consegue encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades e dinheiro disponível. Um dos aspetos mais relevantes no momento da escolha é perceber se o desempenho é bom ou não. Se existe parâmetro decisivo nesta matéria é o processador integrado.

Se quer comprar o smartphone com melhor desempenho ou quer saber se o seu é o que tem um processador com melhor performance, conheça a lista da Antutu.

Os testes de benchmark da Antutu são uma referência para quem segue atentamente o mercado dos smartphones. Todos os meses a empresa lança vários rankings, nomeadamente dos smartphones mais poderosos da atualidade.

Neste mês, por exemplo, em primeiro lugar surge o Xiaomi Mi 10 Pro, seguido do OnePlus 8 Pro e do Xiaomi Mi 10. Estes três smartphones surgem com pontuações muito próximas, contando os três com o mesmo processador: Qualcomm Snapdragon 865. Logo em seguida, surgem os Samsung Galaxy S20 Ultra e S20+ 5G, ambos com Exynos 990.

Estes resultados podem vislumbrar desde já um pouco daquilo que se pode encontrar num ranking dos melhores processadores da atualidade.

Os processadores AI com melhor desempenho da atualidade

Com base nos testes feitos pelos utilizadores dos smartphones, a Antutu criou uma lista dos processadores com melhor desempenho. Esta lista apresenta-se com os resultados médios obtidos durante o mês de abril e foca-se nos processadores baseados em AI.

No top 10 apresentado, seis dos processadores são da Qualcomm, o que vem, de certa forma, comprovar a teoria de que estes processadores são de qualidade superior em termos de desempenho.

No topo da tabela surge assim, sem grandes surpresas, o mais recente Snapdragon 865 5G. Em seguida, o Exynos 900. Estes resultados vão então ao encontro da tabela dos smartphones com melhor desempenho.

A destacar ainda está o Snapdragon 855+ e o 855. No entanto, nesta tabela a grande surpresa está no último lugar que é atribuído ao mais recente processador desenvolvido pela Huawei. O Kirin 990 5G vem integrado, por exemplo, nos mais recentes smartphones da marca, os Huawei P40 e P40 Pro.

Em termos de resultados gerais do teste de benchmark, com o Huawei P40 Pro atingimos um valor a rondar os 452 mil. Ou seja, muito próximo dos valores atingidos por smartphones com Snapdragon 865 5G. Além disso, a Huawei é uma das marcas que mais referência faz ao papel da Inteligência Artificial nos seus smartphones.