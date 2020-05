Antutu revelou os mais rápidos smartphones do mercado global em abril

O mercado dos smartphones, mesmo que a atravessar momentos menos bons, não tem parado. Há cada vez mais modelos e ofertas das marcas, recheando o que os consumidores podem escolher e criando a necessária possibilidade de escolha.

Para mostrar uma realidade que todos querem conhecer, a Antutu revelou agora os os mais rápidos smartphones do mercado global. São dados referentes a abril e que mostram como o mercado está a apostar.

Sempre recorrendo à sua app, a Antutu avalia e recolhe dados sobre o desempenho dos smartphones onde está presente. É informação útil e válida para todos os que querem escolher o seu próximo equipamento e para avaliar as marcas.

Equipamentos mais rápidos do mercado segundo a Antutu

No que toca aos topos de gama, a lista está repleta do que de melhor o Android tem para oferecer. No topo temos a Xiomi que coloca 3 das suas máquinas. Temos o Mi 10 Pro, que teve 593.769 pontos, o e que domina sobre o OnePlus 8 Pro com 582.697 pontos, e o Mi 10, com 582.697 pontos.

A lista da Antutu prossegue com os Samsung S20 Ultra e S20+ 5G, com 519.713 e 518.494 pontos. Segue-se o ROG Phone 2, com 509.060 pontos e novamente a Samsung com o S20+ e o S20 5G, com 505.071 e 503324 pontos. A lista termina com o OnePlus 7T e o 7T Pro.

A gama média é dominada pelos smartphones da Xiaomi

Na gama média há também uma lista muito interessante. É dominada pelo Huawei nova 7i, com 308.853 pontos, seguido do Redmi Note 8 Pro e do realme 6 e 6 Pro, e do Redmi Note 9S. Aqui vemos a Xiaomi a colocar 2 smartphones nos 5 primeiros lugares.

A lista segue com o realme X2, o Xiaomi Mi 9T e dois Samsung, o A80 e o A71. A fechar a lista temos novamente um Xiaomi, o Mi Note 10. Mais uma vez a sXiaomi tem 2 smartphones nesta metade da lista. Ao todo são 4 equipamentos neste top 10.

Como se pode ver, estas listas da Antutu têm várias entradas de peso. O domínio do 5G começa a surgir e este mercado está sem qualquer dúvida a ser conquistado. Claro que o tempo vai continuar e novas propostas vão surgir muito em breve.