Redmi K30 Pro com traseira transparente é divulgado pela Xiaomi

A Redmi é uma marca que pertence à Xiaomi e que também tem lançado para o mercado vários produtos interessantes. Ainda ontem foi lançado o novo Redmi Racing Edition que logo se tornou num autêntico sucesso de vendas.

Mas agora há uma curiosidade interessante, pois um gestor oficial da empresa chinesa divulgou a imagem de um Redmi K30 Pro com uma traseira transparente.

Não é à toa que a Xiaomi é uma das empresas que atualmente tem merecido a admiração dos consumidores. A empresa chinesa continua a surpreender, trazendo para o mercado novos produtos com características inovadoras e, por conseguinte, com a qualidade que satisfaz os utilizadores mais exigentes.

São já vários os potentes smartphones que a empresa lança, e destacamos por exemplo o Redmi 9, o Mi Note 10 Lite e o Mi 10 Lite Zoom Edition. Mas quando falamos em inovação mais excêntrica, a Xiaomi também dá o seu contributo.

Xiaomi divulga a imagem do Redmi K30 Pro com traseira transparente

No ano de 2018, a Xiaomi tinha lançado pela primeira vez um smartphone com traseira transparente, o Mi 8 Explorer Edition. Depois ainda foi incluída uma versão transparente do Mi9. Também outras marcas apostaram nesta característica de design, como por exemplo a Nubia no seu Red Magic 5G.

Agora Daniel D., gestor de marketing de produtos e também porta-voz global da Xiaomi, partilhou ontem na sua conta oficial do Twitter várias imagens de um exemplar do Redmi K30 Pro com uma traseira transparente.

Ao contrário do que acontecia com as edições do Mi 9 e do Mi 8 Explorer, que mostravam componentes fictícios do equipamento, no caso deste Redmi K30 Pro este pormenor deixa visíveis as partes do smartphone que realmente estão em funcionamento.

A capa de vidro transparente apresenta também o logótipo impresso na zona inferior, sem ocupar muito espaço de forma a permitir uma melhor visualização do interior do equipamento.

Mas as transparências também já foram adotadas noutros produtos do ecossistema da Xiaomi, nomeadamente na Huami Amazfit Aeri, uma máscara transparente que se auto-desinfeta.