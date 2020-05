E Porque Hoje é Sexta

Toino sortudo entrou num bar por volta das 20 horas.

Escolheu um lugar junto de uma loira esplendorosa.

Sua atenção foi atraída para o aparelho de TV no momento em que começavam as notícias do dia.

A reportagem cobria a notícia de um homem que estava prestes a atirar-se do alto de um enorme edifício.

A loira voltou-se para o toino e disse: – Você acha que ele vai saltar???

Toino respondeu:- Eu aposto que vai saltar.

A loira respondeu: – Bem, eu aposto que não vai.

Toino pôs uma nota de 20 euros na mesa e exclamou: – Vamos apostar???

– Sim!!!

Logo que a loira colocou o seu dinheiro na mesa, o homem atirou-se e morreu no momento em que se esborrachou no solo.

A loira ficou muito aborrecida, mas aceitou a derrota: – Aposta é aposta. É justo. Fique com meus 20 euros.

Toino respondeu:

– Não posso aceitar seu dinheiro. Eu já tinha visto o incidente no noticiário das 18 horas. Eu sabia que ele iria saltar.

A loira respondeu:

– Também vi, mas nunca pensei que ele saltasse outra vez.