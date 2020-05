Vantagens de comprar um desktop ou portátil recondicionados

Na hora de comprar um desktop ou portátil existem vários fatores que devemos ter em conta. Contudo, a relação preço versus qualidade do equipamento são aqueles que mais pesam na grande maioria dos consumidores e os recondicionados ganham cada vez mais relevância.

Tornou-se comum nos últimos tempos vermos as ofertas dos chamados “refurbished“, ou em português recondicionados, tornarem-se bastante atrativas e com selo de garantia de várias marcas conhecidas do mercado. Mas afinal vale a pena? A resposta é imediata: na maioria dos casos é um SIM redondo.

Vantagens e segurança de comprar um recondicionado

Então, a venda de equipamentos recondicionados tem conquistado cada vez mais consumidores.

Para entender se vale a pena comprar um aparelho nessas condições, é importante destacar quem o vende e que garantias nos pode oferecer, de modo a evitar futuras falhas ou problemas e garantir total assistência.

Embora muitos utilizadores não saibam, a verdade é que existem alguns destes produtos que nem sequer foram ligados, mas isso não se aplica a todos os casos, mas ter por detrás alguém que nos garanta a qualidade do hardware é fundamental.

Hoje em dia, os produtos recondicionados são vendidos, regra geral, online, mas muitas vezes causam dúvidas nos consumidores por terem receio sobre a máquina em si. É importante certificar-nos que adquirimos num site ou loja de confiança assegurando o controlo de qualidade.

Senão, vejamos:

Preço

Aliás, o preço é sempre o fator mais atrativo, mas as características também devem ser tidas em conta e, especialmente, se os componentes irão estar à altura das nossas necessidades de utilização do equipamento.

Assim, trata-se de uma excelente forma de comprar um computador, portátil ou desktop, de marca, que apesar de ser usado está certificado para trabalhar e operar no seu expoente máximo.

Garantia

A garantia é obrigatória nos dias que correm, assim mandam as leis europeias, seja novo seja recondicionado. Ter uma loja fiável por detrás do negócio do recondicionado é o que garante esse cumprimento e das obrigações para com o consumidor.

Com a proliferação das lojas online de venda destes produtos, é importante confiar num vendedor que faça todos os testes e nos esteja a vender um produto certificado. A garantia é, no mínimo, de 1 ano.

Claro que podemos mencionar uma dezena de lojas que proliferam, mas destacamos neste artigo a secção de recondicionados da P-TELEMÓVEIS.

Porquê a P-TELEMÓVEIS como distribuidor de recondicionados?

Esta loja, 100% nacional, tem mostrado um comportamento exemplar no que diz respeito não apenas a smartphones e acessórios – início do seu negócio -, tendo apostado robustamente em:

Equipamentos informáticos em geral,

Gadgets,

Som,

Smartwatches,

Gamming,

Eletrodomésticos,

Segurança,

e muitos outros produtos

e decidiu apostar mais ainda numa importante e variada gama de recondicionados.

Não obstante, a própria marca possui laboratório próprio para testes dos equipamentos e acaba por dar total garantia aos equipamentos que passaram nas suas instalações.

A saber, é importante sublinhar que na P-TELEMÓVEIS os equipamentos são todos testados e ainda é feito uma substituição preventiva das peças e componentes.

Com duas lojas e um centro técnico, em Leiria, o negócio online da P-TELEMÓVEIS permite dar uma resposta acima da média, seja na quantidade de ofertas de equipamentos seja no serviço e na análise e resolução de problemas.

Importante, a P-TELEMÓVEIS não se apresenta somente com catálogo de informática de recondicionados, sendo possível encontrar bons negócios nos smartphones recondicionados.

Impacto ambiental

A escolha de um equipamento recondicionado é sempre uma mais-valia para o ambiente: porquê? Porque ao adquirir uma máquina recondicionada e que vá de encontro às nossas necessidades evitamos a produção de novos equipamentos e, por consequência, o uso de mais recursos do planeta.

A quem se destinam os recondicionados

Sem dúvida, esta é uma pergunta muito simples de responder: os recondicionados são uma ótima opção tanto para uso doméstico como para uso empresarial/comercial.

Uma vez que o funcionamento será perfeitamente normal e, regra geral, acompanhado de sistema operativo genuíno, o investimento é sempre vantajoso seja em que caso seja.

Por fim, fica a recomendação de visita com link direto ao catálogo de recondicionados que referimos.