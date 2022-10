E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos da chegada da nova consola portátil Razer Edge, testámos a nova Apple TV, analisámos o Doogee S96 GT, e muito mais.

A Cubot tem no seu portefólio vários smartphones robustos, mas, tal como tantos outros do mercado, são demasiado grandes. Para conseguir preencher uma lacuna no mercado, a fabricante criou então a linha KingKong Mini, com o mais recente lançamento com apenas 4,5" de ecrã.

O Cubot KingKong Mini3 já chegou e está disponível por cerca de 140 €.

Quando o nosso planeta se formou, fê-lo atraindo poeira e rocha em direção ao seu campo gravitacional. À medida que a esfera inchou, a atração gravitacional continuou a reunir mais material. Agora, o efeito da gravidade na Terra continua a moldar o nosso planeta, mas a partir das profundezas do seu interior.

Um novo estudo revelou que o efeito da gravidade na Terra está constantemente a moldar a superfície do nosso planeta. E como estará isso a influenciar a vida de cada um de nós?

A Razer anunciou recentemente a sua nova consola de videojogos durante o evento RazerCon 2022. Trata-se da Razer Edge 5G e é uma consola portátil que oferece aos jogadores uma grande variedade de jogos AAA e que conta com a tecnologia 5G.

Este equipamento é então mais uma resposta num setor que tem crescido bastante, que é o das consolas portáteis. Mas vamos conhecer melhor este novo produto da marca norte-americana.

A Apple lançou ontem a nova linha de iPads Pro, já com o poderoso chip M2 e a 10.ª geração do iPad convencional, com Touch ID e ecrã de 10,9 polegadas. Além disso, a empresa de Cupertino atualizou também a sua oferta para TV, com a nova Apple TV.

Com e sem ligação Ethernet, o preço foi uma das grandes novidades, além do armazenamento saltar para os 128 GB.

A Sony Playstation revelou na semana passada mais pormenores (e data de lançamento) para o DualSense Edge, a evolução lógica do comando atual da Playstation 5, o DualSense.

Venham conhecer mais detalhes.

A Google não se limita a ter um sistema para os smartphones de topo e a mais recente novidade, o Android 13 Go é a resposta da empresa. Este é dedicado aos smartphones com menos recursos e que assim têm uma proposta ajustada.

Este sistema foi agora lançado e passa a estar disponível para os fabricantes. Traz consigo o Material You e muitas mais novidades que foram criadas para a nova versão, abrindo assim caminho para as atualizações e para equipamentos com novas funcionalidades.

O mercado das televisões atualmente é altamente competitivo com tecnologias de elevada qualidade para proporcionar às pessoas experiências absolutamente únicas nas suas casas. Além do software integrado, com recursos avançados, estas novas televisões ainda proporcionam uma experiência de visualização imersiva onde se destacam os pretos, as cores vivas, os ângulos de visão, além da experiência de som que tem melhorado também de forma substancial.

A smartTV Hisense Mini-LED 65U8HQ é um desses casos que hoje damos a conhecer, uma enorme televisão com tecnologia mini-LED e ecrã 4K de 65".

Com desenvolvimentos próprios, a Huawei tem conseguido superar a ausência do suporte da Google e criar a sua proposta, a EMUI, que agora traz novidades.

A MIUI 13 surge como uma surpresa e revela muitas novidades que a Huawei criou para os seus smartphones. Esta foi agora revelada e traz novos widgets, atalhos e muitas mais novidades.

O Doogee S96 GT surge no mercado com todas as certificações associadas aos smartphones robustos típicas, tem um ecrã de 6,22″, bateria de 6320 mAh e ainda 4 câmaras na traseira, sendo uma delas de visão noturna, algo que poderá ser uma vantagem em muitos empregos ou mesmo para quem gosta de aventura.

Venha conhecer o novo smartphone Doogee S96 GT.

A Hyundai volta a marcar presença no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que decorre na Alfândega do Porto, de 21 a 23 de outubro. A marca sul-coreana vai estar presente na 6ª edição do SAHE com uma estreia nacional de peso.

O novo híbrido plug-in Hyundai SANTA FE será a estrela deste evento.

Finalmente a Intel lançou a sua nova linha de processadores, os Core da 13ª geração Raptor Lake. E já se previa que a empresa californiana apostasse todos os seus trunfos nestes novos equipamentos.

O modelo topo de gama Intel Core i9-13900K há muito que é apelidado como o mais rápido processador gaming em overclocking. Mas há agora novos detalhes que mostram que este CPU bateu o recorde mundial de velocidade do mercado dos processadores com uns espantosos 8,81 GHz.

Marte é, atualmente, extremamente frio e seco. No entanto, acredita-se que não tenha sido sempre assim. A vida que existia no planeta vermelho antigamente pode ter-se visto extinta na mudança climática que os próprios seres vivos provocaram.

Estaremos a ver o mesmo a acontecer na Terra?

A evolução das redes de comunicação é bem visível. Se há uns anos tínhamos internet lenta, na ordem dos Kbps ou Mbps, hoje tudo é diferente. No entanto, as plataformas digitais, os serviços estão também cada vez mais exigentes e trabalha-se/investiga-se para que a internet seja ainda mais rápida.

De acordo com informações recentes, há um novo chip que consegue transmitir 1,84 petabits da dados por segundo.

Em 2020 tivemos a oportunidade de experimentar o jogo dos Two Point Studios, Two Point Hospital. Um jogo de gestão de um Hospital que, desviando-se do rigor e disciplina de que se exigiria num titulo mais sério, refugia-se no humor para apresentar uma experiência divertida e descontraída, apesar de ter alguma profundidade de gestão.

Recentemente foi lançado Two Point Campus, da mesma equipa, cujo tema é a gestão dum Campus universitário. E nós já experimentámos Two Point Campus. Vamos ver...