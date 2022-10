A Google não se limita a ter um sistema para os smartphones de topo e a mais recente novidade, o Android 13 Go é a resposta da empresa. Este é dedicado aos smartphones com menos recursos e que assim têm uma proposta ajustada.

Este sistema foi agora lançado e passa a estar disponível para os fabricantes. Traz consigo o Material You e muitas mais novidades que foram criadas para a nova versão, abrindo assim caminho para as atualizações e para equipamentos com novas funcionalidades.

Apesar de já ter chegado há alguns meses a atualização base do Android, a Google não parou de olhar para o seu sistema nas várias versões. É assim que surge agora o Android 13 Go, com um conjunto de novidades e marcando um ponto importante na sua utilização. São já 250 milhões de smartphones ativos mensalmente a usar esta versão.

Com a apresentação da nova versão, a Google começou por melhorar as suas atualizações, ao trazê-las para o Google Play. Isto é já usado na versão base, mas agora está acessível a todos, para assim garantir que novas funcionalidades sejam adicionadas de forma progressiva com o tempo.

Outra alteração positiva desta nova versão é a chegada de um aumento da inteligência para apresentar conteúdos aos utilizadores. Isso pode ser visto com a presença do Discover na versão Android 13 Go, bastando agora fazer swipe para a direita no ecrã principal do smartphone.

Algo que será também visível de forma simples é a chegada da linguagem Material You e que mudará a interface do smartphone. Apesar de ser já conhecida antes, está é a primeira vez que chega a esta versão dedicada aos equipamentos com menos recursos.

Com a nova versão presente, os fabricantes podem agora começar a preparar os novos smartphones com esta novidade. Estes não devem demorar a chegar ao mercado e assim mostrar tudo o que o Android 13 Go pode oferecer, mesmo nestas propostas mais limitadas.

A Google fecha assim o seu ciclo de desenvolvimentos para a mais recente versão do Android. Cabe agora aos fabricantes usarem estas novidades e aplicá-las nos seus smartphones, quer com atualizações, quer com novos equipamentos.