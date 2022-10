Razer Edge: a nova consola portátil de videojogos com tecnologia 5G

A Razer anunciou recentemente a sua nova consola de videojogos durante o evento RazerCon 2022. Trata-se da Razer Edge 5G e é uma consola portátil que oferece aos jogadores uma grande variedade de jogos AAA e que conta com a tecnologia 5G.

Este equipamento é então mais uma resposta num setor que tem crescido bastante, que é o das consolas portáteis. Mas vamos conhecer melhor este novo produto da marca norte-americana.

Consola Razer Egde 5G

O CEO da Razer, Min-Liang Tan, anunciou a nova consola portátil de jogos da marca, a Razer Edge 5G, que surge no âmbito de uma parceria com a Verizon. Este equipamento foi apresentado pela marca como o melhor dispositivo gaming portátil com tecnologia 5G, equipada com o mais avançado ecrã do mundo para consolas portáteis, a mais recente plataforma para jogos Snapdragon® G3x Gen 1 e acesso à Banda 5G Ultra Larga da Verizon. Segundo a empresa, a Razer Edge 5G foi projetada para oferecer o melhor desempenho gaming em movimento.

De acordo com Richard Hashim, Líder da Divisão de Dispositivos Móveis e Consolas da Razer "O conceito principal de todos os produtos que lançamos resume-se sempre ao nosso lema ‘For Gamers. By Gamers.’. Com o Razer Edge 5G, criámos a derradeira plataforma de jogos portátil com a Verizon e a Qualcomm, capaz de reproduzir qualquer biblioteca de jogos e levá-la para qualquer lugar com latência próxima de zero".

Esta consola vem equipada com características bastante interessantes e promete disponibilizar ao consumidor uma grande variedade de jogos AAA.

Conta com um ecrã AMOLED de 6,8 polegadas sensível ao toque com uma taxa de atualização de 144Hz para que os gamers usufruam de todo o seu potencial em qualquer lugar. O ecrã contará também com uma resolução FHD+ de 2400x1080 e oferece até mais 87% de píxeis do que a concorrência.

Com a conectividade 5G, o jogador nunca mais estará limitado à rede por fios ou Wi-Fi da geração passada. A rede 5G Ultra Banda Larga da Verizon é como ter a potência e o desempenho da melhor rede de banda larga no bolso. Os gamers já não precisam de estar ligados à rede de casa ou procurar incessantemente por um ponto de acesso Wi-Fi seguro quando estão fora de casa.

Brian Higgins, VP Sénior de Marketing de Dispositivos e Produtos para o Mercado de Consumidor na Verizon disse que "com o Razer Edge 5G e Verizon Ultra Banda Larga, terá nas suas mãos um sistema de jogos portátil completo com uma ligação estável que pode ir até um giga de velocidade de download, com lag muito baixo. Por outras palavras, em breve será possível esmagar a competição, ao mesmo tempo que dá um dia de folga à sua cadeira de jogos favorita".

Logo no dia do lançamento, a consola Razer Edge 5G vai ter milhares de jogos compatíveis, sejam eles nativos Android ou launchers pré-instalados, como alguns da Epic Games, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, etc. Os jogadores terão acesso ilimitado ao catálogo de jogos mesmo em movimento.

A consola traz o novo comando Razer Kishi V2 Pro, com todas as tecnologias premiadas, opções de personalização e recursos do Kishi V2, com duas particularidades adicionais: um feedback tátil avançado Razer HyperSense e porta de áudio de 3.5mm. Os microswitches nos botões da frente e no D-pad fornecem resposta tátil e uma atuação instantânea para produzir ações com a mesma qualidade de uma consola normal mas agora numa plataforma de jogos portátil.

A plataforma de jogos Snapdragon G3x Gen 1 inclui um CPU Kryo de oito núcleos a 3Ghz e uma GPU Adreno para gráficos no máximo e desempenho por watt líder de mercado, para que os gamers nunca tenham que comprometer a autonomia em prol de desempenho em longas sessões de jogo. Os jogadores podem ainda conseguir usufruir de várias horas de jogo continuado com a bateria de 5000 mAh.

A Razer Edge 5G vai ser lançada no mês de janeiro de 2023, mas o preço ainda não foi revelado. Pode conhecer mais pormenores desta consola aqui.