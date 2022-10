Vacina contra o cancro poderá estar pronta em 2030, revela BioNTech

As investigações não param e os cientistas estão empenhados na descoberta de uma cura para o cancro. Nesse sentido, surgem novidades que poderão ser, para muitos, motivos de esperança: a vacina contra a doença poderá estar pronta a ser utilizada, no final da década.

A notícia foi avançada pelos fundadores da BioNTech.

Desde a sua fundação, em 2008, a BioNTech tem trabalhado na tecnologia do mRNA, por forma a desenvolver vacinas eficazes. Nesse ano, a empresa associou-se à farmacêutica americana Pfizer para, com essa tecnologia, criar vacinas contra a gripe. Aquando da pandemia promovida pela COVID-19, em 2020, as duas empresas dedicaram o seu know-how tecnológico à criação de uma das principais vacinas contra a infeção.

De acordo com Uğur Şahin e Özlem Türeci, fundadores da empresa alemã BioNTech, as vacinas que funcionam com a tecnologia do mRNA podem estar prontas para serem utilizadas antes do final desta década. Segundo o The Guardian, os fundadores deram a novidade durante uma entrevista ao Sunday da BBC.

A tecnologia utilizada pela BioNTech nas suas vacinas pode ser utilizada para treinar as células imunitárias e identificar as proteínas presentes nas células cancerígenas, de modo a destruí-las.

Vacina contra o cancro poderá ser uma realidade até ao final da década

A reserva das vacinas da BioNTech é vasta, abrangendo o cancro do intestino, pele, pulmão, cabeça e pescoço, próstata e ovários, e estando algumas delas na Fase 2 dos testes. De acordo com Özlem Türeci, médica-chefe da BioNTech, se os reguladores utilizarem os mesmos processos que utilizaram para a vacina da COVID-19 para autorizar aquelas destinadas ao tratamento do cancro, o mundo poderia tê-las à disposição antes mesmo de 2030.

A cientista explicou que não tem a certeza de que a BioNTech tenha a cura para o cancro. No entanto, revelou que tem esperança de que os avanços feito na área possam ser utilizados para perceber as causas.

