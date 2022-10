Do iPhone para o Tesla: Foxconn prevê o seu futuro de carros elétricos

São muitas as empresas de tecnologia que estão a olhar para o segmento dos carros elétricos e autónomos. A Xiaomi e a Sony são dois bons desses exemplos, mas não são as únicas. A Foxconn conhecida pelo fabrico de iPhones da Apple falou agora ao público para dar a conhecer alguns dos projetos que tem relacionados com EVs.

O CEO da empresa falou mesmo que um dia gostaria de estar em condições para produzir carros elétricos para a Tesla.

O presidente e CEO da Foxconn, Liu Young-way, espera um dia estar em condições de produzir carros elétricos para a Tesla à medida se expande para o segmento automóvel.

A empresa conhecida pela parceria com a Apple na produção do iPhone, apresentou dois novos protótipos de veículos elétricos, um crossover chamado de Model B e uma pickup Model V, que espera que sirva como referência, para que empresas olhem para a Foxconn como potencial empresa para terceirizar o fabrico dos seus próprios veículos.

A Foxconn não está no negócio de vender a sua própria marca de EV. Espero que um dia possamos fazer carros da Tesla para a Tesla

Estas foram as declarações de Liu Young-way ao Financial Times durante o evento anual de tecnologia da empresa.

A empresa tem metas ambiciosas para o novo negócio de veículos elétricos. Atualmente, como 40 a 45% de participação geral no fabrico de smartphones e computadores, acreditam ter condições para ter o mesmo sucesso noutras áreas.

Há um ano, a Foxconn já tinha apresentado três outros protótipos de veículos elétricos, nomeadamente um SUV, um sedã e até um autocarro, que, aliás, já circula por Taiwan, segundo a Reuters.

A empresa está no segmento de carros elétricos há apenas três anos, mas já conta com acordos de peso, incluindo uma joint venture com a Yulon e outra com a Lordstown Motors. A Foxconn comprou ainda a fábrica de Lordstown em Ohio para usar como base de fabricação nos EUA. Os veículos também serão produzidos em Taiwan e na Tailândia.