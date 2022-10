Atenção: Afinal gasóleo e gasolina subiram mais que o previsto

Se até aqui as previsões de uma semana para a outra, no que diz respeito aos combustíveis, confirmavam-se, agora não tem sido bem assim. Além das subidas à segunda-feira, tem havido subida dos preços durante a semana.

As previsões para esta semana apontavam para um aumento, mas o preço do gasóleo e gasolina é superior.

Combustíveis: Atestar agora o depósito custa mais cerca de 11 euros

De acordo com o ECO, o gasóleo simples, o combustível mais utilizado em Portugal, aumentou 9,8 cêntimos e a gasolina 6,1 cêntimos. As fontes do mercado apontavam para uma subida de 6,5 e cinco cêntimos, respetivamente. Recorde-se que na semana anterior, os combustíveis já tinham subido 10,4 cêntimos, no caso do diesel, e 12,4 cêntimos no da gasolina.

Assim, contas feitas, em média, o litro de gasóleo custará esta semana 1,954 euros. O preço da gasolina simples 95 custará, em média, 1,888 euros.

Segundo a CNN, atestar hoje um depósito de 50 litros custa agora mais cerca de 11 euros do que custava há apenas duas semanas. Os aumentos variam consoante o combustível em causa, mas os preços de venda ao público subiram entre 10% e 13% desde o dia 2 de outubro. O gasóleo, por exemplo, está ao preço de venda mais caro dos últimos três meses.