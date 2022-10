Um novo herói está a chegar com One True Hero

Os estúdios independentes Rat Cliff Games, sediados em Espanha, encontram-se prestes a lançar o seu trabalho, One True Hero.

Uma aventura divertida com um herói muito pouco convencional e trapalhão. Venham ver...

Vindo diretamente de Espanha, dos estúdios Rat Cliff Games, encontra-se prestes a chegar One True Hero, uma aventura que aparenta bastante descontração e simplicidade.

One True Hero é um jogo de plataformas 3D que apresenta um herói bastante peculiar e que pouco ou nada tem de... herói. Um dia este pequeno e divertido personagem é um jovem agricultor, mas de um momento para o outro tornar-se-á num ... salvador do Reino.

Uma ameaça paira sobre o Reino Genericia, local onde o nosso personagem vive e a aventura decorre. Parece que todo o Reino se está a afundar misteriosamente. Algo ou alguém estará a causar tudo isso e o nosso recém herói será o único capaz de descobrir e de o salvar. Equipado com uma espada mágica e com as suas habilidades (e não só?!?!), parte para a aventura.

O caminho será longo, e o nosso jovem agricultor vai ter de explorar várias zonas do seu Reino, passando por antigas ruinas abandonadas, masmorras e cavernas repletas de perigos, e muitos outros locais.

Pela frente, irá encontrar vários desafios e obstáculos difíceis de ultrapassar mas também terá de lutar. Irá defrontar exércitos de minions que parecem determinados em impedi-lo de completar a sua quest, de desvendar o mistério que ameaça Genericia.

One True Hero é um jogo que tem uma forte componente de platforming, pelo que além do uso da sua espada mágica, o nosso herói terá ainda várias habilidades à disposição para vencer os desafios e inimigos que se lhe vão deparando. Correr, saltar e escalar serão algumas que lhe permitirão ultrapassar os diferentes níveis que One True Hero apresentará.

Além de salvar o seu Reino, terá ainda de provar aos restantes habitantes que é capaz de ser levado a sério e que isso sim, pode ser a coisa mais difícil de fazer.

One True Hero está previsto ser lançado a 20 de Outubro, para Nintendo Switch, Playstation e XBOX.