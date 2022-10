Apple lançou uma nova Apple TV… será que vale a pena?

A Apple lançou ontem a nova linha de iPads Pro, já com o poderoso chip M2 e a 10.ª geração do iPad convencional, com Touch ID e ecrã de 10,9 polegadas. Além disso, a empresa de Cupertino atualizou também a sua oferta para TV, com a nova Apple TV.

Com e sem ligação Ethernet, o preço foi uma das grandes novidades, além do armazenamento saltar para os 128 GB.

Mais Apple TV para mais jogos... a consola lá de casa!

A nova Apple TV é alimentada pelo chip A15 Bionic e traz 4 GB de RAM. As atualizações de chip e RAM contribuirão para aumentar o desempenho e a capacidade de resposta dos dispositivos.

Segundo as informações, a CPU do chip A15 é cerca de 50% mais rápida do que a A12, enquanto que a nova GPU é 30% mais rápida. Conforme refere a empresa americana, isto resulta num melhor desempenho gráfico para navegar através da interface tvOS e, mais importante ainda, para jogar um jogo gráfico intensivo.

A nova geração de Apple TV também possui suporte para a norma HDR10+, existente em TVs da Samsung, Panasonic e TCL. Naturalmente, o dispositivo também mantém o suporte para Dolby Vision e Dolby Atmos quando ligado a uma TV ou sistema de som compatível.

A Apple anunciou hoje a próxima geração da Apple TV 4K - mais poderosa, divertida e acessível do que nunca, e que oferece uma qualidade cinematográfica impressionante. Impulsionada pelo chip biónico A15 que proporciona um desempenho mais rápido e uma jogabilidade mais fluida, a nova Apple TV 4K apresenta infinitas opções de entretenimento para que todos possam desfrutar no maior ecrã da casa. O suporte HDR10+ junta-se ao Dolby Vision no Apple TV 4K, para que os utilizadores possam ver os seus filmes e programas de TV favoritos com a melhor qualidade possível em mais televisão.

Escreveu a Apple no comunicado.

Apesar de ainda não se aplicar a Portugal, infelizmente, a Siri Remote (o controlo remoto), redesenhada no ano passado, tem agora uma porta USB-C em vez de Lightning para carregar.

Segundo a Apple, uma atualização do tvOS 16 que virá no final deste ano e trará uma nova interface para a Siri na Apple TV, bem como algumas outras novas funcionalidades.

Preços e disponibilidade

A nova Apple TV 4K está agora disponível para encomenda na loja online da Apple, e chegará às lojas de retalho a 4 de novembro.

Os preços começam nos 169 euros para o modelo Wi-Fi com 64GB de armazenamento, e existe um novo modelo Wi-Fi + Ethernet com 128GB de armazenamento que custa 189 euros.