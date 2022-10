6 Fortes características do Ecossistema da Apple

Com certeza já ouviu falar do ecossistema da Apple, e talvez até esteja a viver dentro dele. Este torna algumas coisas incríveis - como a conveniência de tirar uma fotografia com o seu iPhone e de a ter no seu Mac momentos mais tarde ou a capacidade de mudar facilmente os seus AirPods para o dispositivo que está a utilizar no momento. Existem realmente vários aspetos que fazem deste ecossistema algo forte no mercado.

Portanto, depois de termos trazido 6 problemas do ecossistema da Apple, trazemos hoje 6 das suas fortes características.

Apesar de alguns considerarem que este ecossistema tem alguns problemas, é um facto que este move o mercado e conta com imensas características que justificam a sua quantidade absurda de utilizadores. Deixamos algumas delas.

1. O iMessage e o FaceTime ajudam-no a manter-se conectado

Um número crescente de pessoas recusa-se a usar outra coisa que não seja um iPhone por causa do iMessage e do FaceTime. Mas o melhor do iMessage e do FaceTime é que funcionam em quase todos os dispositivos Apple.

O ecossistema da Apple permite-lhe sincronizar as suas mensagens e chamadas entre dispositivos, o que significa que pode aceder ao FaceTime e ao iMessage não só a partir do seu iPhone mas também do seu Mac e iPad, tornando mais fácil manter-se ligado à sua família e amigos, independentemente do dispositivo que estiver a utilizar.

Muitas pessoas estão obcecadas por estes serviços. É um pouco difícil não estar. Estes oferecem mensagens de texto, voz e videochamadas ilimitadas - tudo completamente grátis.

2. Fotos no iCloud: as suas fotografias em qualquer lugar

Graças a dispositivos como o iPhone, as câmaras profissionais passaram de algo que se levava para eventos especiais e férias para algo que pode levar consigo para todo o lado. Contudo, mesmo que o iPhone seja óptimo para tirar fotografias, pode não as querer guardar sempre nele. As fotos no iCloud ajudam-no a levar a biblioteca de fotografias do seu iPhone para outros dispositivos no ecossistema da Apple.

Tudo o que precisa de fazer é permitir a sincronização de fotografias no seu iPhone, e qualquer fotografia que tire será automaticamente carregada para a nuvem. A sincronização de fotografias no iCloud não só é conveniente, como também é uma ótima forma de gerir o armazenamento nos seus dispositivos.

O armazenamento pode ser caro, e quando se trata de produtos da Apple, em particular, expandir o armazenamento não é uma opção propriamente barata. Por isso, é essencial gerir o armazenamento que tem o melhor que conseguir.

3. Handoff: um par de auscultadores para todos os dispositivos Apple

Se já tem um par de AirPods, sabe que eles funcionam muito bem com o iPhone, e os chips no seu interior ajudam a fazer tudo, desde os emparelhar e ligar rapidamente, até aumentar a duração da sua bateria. Mas pode não saber que com o Handoff pode transformar os seus AirPods na sua fonte de áudio única entre os seus dispositivos Apple - incluindo no Mac.

O Handoff permite-lhe alternar sem problemas entre o seu iPhone, iPad, e Mac. Assim, se tiver os seus AirPods ligados ao seu iPhone e decidir abrir o seu MacBook, receberá automaticamente uma notificação no ecrã a perguntar se deseja ligar-se. Embora a maioria dos auscultadores se possa lembrar de mais do que um dispositivo, terá de entrar manualmente nas definições do seu dispositivo e voltar a ligar-se se quiser alternar entre eles.

Com o Handoff, pode saltar completamente esse processo, tornando a comutação entre dispositivos algo que não precisa de esforço. Quaisquer auscultadores com o chip H1 ou W1 da Apple podem aceder ao Handoff.

4. Poucos cabos graças ao AirDrop

A Apple estreou o AirDrop no iPhone em 2013. Mas embora muitas pessoas o conheçam como uma forma de mandar memes para outras anonimamente, é também uma das características mais valiosas do ecossistema da Apple.

Já foram os dias em que era preciso usar um cabo USB para passar algumas fotos entre o smartphone e o computador. Com o AirDrop, pode enviar ficheiros entre os seus dispositivos Apple diretamente por Bluetooth. É uma forma rápida, fácil e segura de copiar dados de um dispositivo para outro.

Embora existam algumas formas de enviar ficheiros de um smartphone Android para um PC Windows, é um processo muito mais complicado, que envolve configurar permissões e descarregar diferentes aplicações. Do outro lado, utilizar o Airdrop num iPhone ou Mac é uma das melhores partes de escolher Apple.

5. Múltiplos monitores, facilmente

Utilizar um iPad como segundo ecrã do Mac é uma característica predileta para qualquer pessoa que precise de trabalhar enquanto se desloca. Graças a ela não precisa de estar preocupado com fios, o que significa que é fácil de configurar e ir para onde quer que esteja.

Esta é uma ótima maneira de transformar o seu MacBook num setup de trabalho multi-monitor que pode levar para qualquer lugar. Assim, quer seja um estudante, esteja numa viagem de trabalho, ou seja mesmo um apaixonado pela informática, esta pode ser uma excelente funcionalidade para si.

6. Sincronizar tudo com o iCloud Drive da Apple

Uma das coisas que mais impressiona no ecossistema Apple é a forma como tudo está ligado. Habituámo-nos a serviços baseados na nuvem, como o Google Drive, que nos permite aceder aos nossos documentos onde quer que vamos, mas e se também conseguisse sincronizar o seu ambiente de trabalho? Bem, é possível.

Com o iCloud Drive, o seu Mac pode sincronizar automaticamente ficheiros do seu ambiente de trabalho e pasta de documentos através do seu dispositivo Apple. Assim, sempre que adicionar um novo documento ou pasta ao ambiente de trabalho do seu Mac, este será automaticamente carregado para o iCloud.

Depois, tudo o que precisa de fazer é utilizar a aplicação Ficheiros no seu iPhone ou iPad, e poderá aceder aos seus ficheiros, documentos e projetos em qualquer altura e em qualquer lugar.

