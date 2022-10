6 Grandes problemas do Ecossistema da Apple

A menos que tenha estado a dormir durante os últimos anos, provavelmente já ouviu falar do ecossistema da Apple. A empresa tem liderado a tendência de tornar os aparelhos cada vez mais conectados. Não há dúvida que o seu ecossistema torna algumas coisas incríveis possíveis, mas também tem problemas.

Portanto, trazemos hoje 6 deles.

1. O Imposto da Apple: Tudo custa mais

Uma coisa é certa: se quiser comprar produtos da Apple, é melhor estar disposto a pagar bem por eles. Para experimentar o ecossistema da Apple, precisará primeiro de um iPhone, mas mesmo o modelo básico do iPhone 13 começa com um impressionante valor a rondar os 900€.

Muitos compradores consideram um MacBook um investimento de cinco anos, se não mais longo, e há uma razão para isso. Até o portátil mais barato da Apple, o MacBook Air com M1, começa a partir de 1229€. Isso é bastante comparado aos portáteis premium. E embora seja de qualidade, tenha em mente que já tem uns bons anos em cima. Se quiser subir para um MacBook Pro com o mais recente design da Apple, prepare-se para gastar mais de 2000, no mínimo.

Além disso há uma tonelada de tablets que se podem comprar por menos de 100€. Mas o tablet mais barato da Apple, o modelo base do iPad, não teve um redesign significativo desde 2017, e continua a custar 399€. Não há como negar que os produtos da Apple são caros, e embora algumas pessoas possam tentar justificar o custo, por vezes estes produtos podem ter um preço exagerado e não valer o seu dinheiro.

2. Há algum conteúdo que simplesmente não se consegue obter

Quando se trata do seu relvado, a Apple decide quem pode e quem não pode jogar. Em 2022, é difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar de Fortnite, mas este jogo popular está visivelmente em falta na App Store.

Isto porque a Apple tem regras estritas sobre o que os criadores de aplicações podem e não podem fazer. A Apple puxou a ficha do Fortnite porque a sua empresa mãe, a Epic Games, implementou um sistema de pagamento onde os utilizadores podiam gastar dinheiro no jogo sem passar pela App Store. A Epic Games reagiu apresentando uma ação judicial contra a Apple.

Há um monte de regras sobre o que as empresas podem e não podem fazer na App Store. Desde que tipo de conteúdo é permitido, até como esse conteúdo lhe é entregue a si.

3. Siri é uma enorme dor de cabeça

A Apple estava muito à frente quando revelou a Siri em 2011, mas desde então, a assistente de voz ficou muito atrás de rivais como a Alexa da Amazon e o Google Assistant.

Na maioria das vezes, a Siri é apenas mais problemática. Se quiser usar a Siri para gerir a sua casa, terá de seguir as regras da Apple. Isto significa comprar um HomePod caro ou um HomePod mini e ter uma gama muito menor de dispositivos com os quais a Siri pode trabalhar.

Há tantas características que outros assistentes de voz podem fazer que a Siri simplesmente não pode. Enquanto esta não pode sequer chamar-lhe um Uber, o Google Assistant pode traduzir 44 idiomas em tempo real. Embora a Apple tenha o ecossistema mais robusto do mundo tecnológico, ainda é alimentada pela IA mais "lenta" de todas.

4. A Apple parece estar sempre atrasada

Se investiu profundamente no ecossistema da Apple, é provavelmente alguém que gosta de tecnologia. Se é uma pessoa atenta, percebe que outras empresas lançam dispositivos incríveis aos quais a Apple simplesmente não tem uma resposta.

A Samsung revelou o seu primeiro dispositivo Galaxy Fold em 2019 e, desde então, temos visto o smartphone dobrável passar de uma novidade cara para uma opção séria para muitos consumidores. Quer se escolha o Galaxy Z Flip ou Galaxy Fold, a Samsung provou que os telemóveis dobráveis estão aqui para ficar. Infelizmente, não temos qualquer pista sobre quando um iPhone dobrável irá chegar; se é que alguma vez irá.

A Apple tornou-se a gigante tecnológica que é hoje porque estava disposta a assumir riscos e a abraçar novas tecnologias. Mas em muitos aspetos, parece que a empresa ficou muito atrás da concorrência.

5. O Ecossistema foi concebido para ser difícil de abandonar

Como um bom livro, o ecossistema da gigante pode deixá-lo viciado. Em breve, poderá aperceber-se de que pegou não só num iPhone mas também num iPad, num MacBook, e num Apple Watch. E não se esqueça dos seus AirPods e do monte de adaptadores que recolheu ao longo do caminho.

Depois de ter investido centenas ou milhares de euros em qualquer coisa, é difícil recuar. Assim, embora possa estar cansado do iOS e pronto para verificar as opções do Android, se tiver muitos outros dispositivos Apple, só isso pode impedi-lo de mudar.

Não se esqueça que deixar o ecossistema da Apple significa perder o acesso a quaisquer aplicações ou subscrições premium que tenha adquirido através da App Store. Como resultado, dizer adeus ao iPhone pode ser mais difícil do que pensava.

6. Os carregadores são uma confusão

A Apple foi um dos primeiros grandes fabricantes a aderir ao USB-C com a sua linha MacBook em 2015. Mas ironicamente, ainda se recusa a adicionar o USB-C ao iPhone. Em vez disso, obriga-nos a usar o Lightning, que já tem uma década.

Toda a linha de AirPods da Apple também está presa ao Lightning. Para completar, o Apple Watch não pode usar USB-C ou Lightning. Em vez disso, precisa de um carregador próprio, o que só contribui para aumentar a confusão.

No fim de contas, o ecossistema Apple torna algumas coisas incríveis possíveis, mas essas grandes características vêm quase sempre a um preço.

