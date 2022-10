Zuckerberg admite que deixou escapar a tendência mais recente das redes sociais

O sucesso das redes sociais é medido pelos utilizadores e são também estes que ditam o seu rumo; vejam-se as mudanças que conhecemos em várias redes, que surgiram, tendo em conta as tendências, para motivar a sua utilização. Agora, Zuckerberg admite que deixou escapar uma mudança gigante.

O CEO da Meta reconhece que não conseguiu antecipar a tendência que contribuiu para o sucesso do TikTok, dando-lhe vantagem.

Numa entrevista publicada na newsletter Statechery do analista Ben Thompson, Mark Zuckerberg admitiu que deixou escapar a forma mais recente de as pessoas “interagirem com o conteúdo descoberta”, através das redes sociais. Ou seja, conforme explicou, as pessoas estão cada vez mais a utilizar os seus feeds das redes sociais para descobrir conteúdos diferentes e interessantes, em vez de estarem nas plataformas para verem os conteúdos partilhados pelos amigos que seguem.

De acordo com a CNBC, embora as pessoas ainda interajam com conteúdos partilhados pelos amigos, a tendência das redes sociais tem, “de um modo geral, mudado para si”, sendo o feed utilizado “para descobrir conteúdos e encontrar coisas interessantes”. Por sua vez, estas são enviadas aos amigos e é através das mensagens que se dá a interação maior.

Assim, nesse mundo, é de facto um pouco menos importante quem produz o conteúdo que se encontra, só se quer o melhor conteúdo.

Explicou Zuckerberg, referindo que o TikTok é um “concorrente muito eficaz”.

Aliás, os analistas explicaram o rápido aumento da popularidade do TikTok com o algoritmo, uma vez que este pode recomendar aos utilizadores vídeos curtos e atrativos, baseados nos seus hábitos e no seu histórico de visualização e interesse.

Apesar do sucesso do TikTok, Zuckerberg acredita que é importante que a Meta desenvolva um sistema que seja capaz de recomendar conteúdos, incluindo fotos e textos, além dos vídeos curtos. Isto, porque “por vezes, quero ver vídeos específicos, mas muitas vezes só quero os melhores conteúdos”, explicou Zuckerberg.

