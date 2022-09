Meta está a testar funcionalidades para aproximar ainda mais o Facebook e o Instagram

Apesar das investidas da concorrência, que tem conseguido ter sucesso, a Meta tem lutado para manter os utilizadores nas suas plataformas. Já o fez de várias formas e, desta vez, está a testar mais uma: a empresa quer adicionar uma funcionalidade que facilita a mudança de conta entre o Facebook e o Instagram.

O Centro de Contas evitará que o utilizador vá ao ecrã principal para abrir outra aplicação.

A Meta está a testar duas funcionalidades novas, que chegam com o objetivo de permitir que o utilizador alterne entre as suas contas de Facebook e Instagram, dentro das próprias redes sociais. Recentemente, a empresa lançou, para testes, a nova interface no Android, no iOS e na web.

Para usufruir da novidade, o utilizador tem de adicionar as suas credenciais ao Centro de Contas e, dessa forma, conseguirá alternar entre o Facebook e o Instagram sem que, para isso, seja preciso regressar ao ecrã principal. Este facilitismo, poderá ser uma forma de a Meta manter os utilizadores dentro das suas plataformas, afastando-os das concorrentes que têm reunido mais adeptos, ultimamente. A nova interface permitirá ver uma contagem de todas as notificações num único espaço.

A par desta novidade, a Meta está a redesenhar a área de login, para o Android e para o iOS. Caso não possua conta nas redes sociais da empresa, poderá criar uma e depois utilizá-la para criar outras, a partir dessa. Se já tem uma conta no Facebook e/ou no Instagram, será possível utilizar as informações de login associadas a uma das aplicações para aceder à outra -isto, claro, depois de adicionar todas as credenciais ao Centro de Contas.

Mais do que manter a autenticação de dois fatores ativa, sempre que utilizar uma conta existente para criar uma nova ou adicionar novas credenciais ao Centro de Contas, a Meta irá notificar o utilizador.

Apesar de as novas funcionalidades estarem limitadas ao Facebook e Instagram, a Meta garante que “continuará a explorar a forma de melhorar as experiências conectadas através de todas as nossas tecnologias”.

