O universo Android tem sido frequentemente visado por ataques de malware, fruto de apps que são instaladas nos smartphones. Estas muitas vezes vêm de fontes não autorizadas, mas também surgem vindas da própria Play Store.

Um novo lote de apps comprometidas está agora a atacar este sistema da Google e são ao todo 16 com este comportamento. É hora de remover estas propostas nefastas e que comprometem os smartphones dos utilizadores.

Esta é uma descoberta recente e que está a comprometer muitos equipamentos Android. A sua origem é bem conhecida e foram encontradas na Play Store, mascaradas de apps com funcionalidades distintas, mas que na sua maioria eram desnecessárias para os utilizadores.

Foi através desta porta que conseguiram alcançar números elementos de instalações e assim conseguir propagar-se de forma muito rápida e muito efetiva. Do que foi revelado, foram mais de 20 milhões de downloads e respetivas instalações. A lista das apps está abaixo.

High-Speed ​​Camera – Mais de 10M downloads

Smart Task Manager – Mais de 5M downloads

Flashlight+ – Mais de 1M downloads

Memo Calendar – Mais de 1M downloads

K-Dictionary – Mais de 1M downloads

BusanBus – Mais de 1M downloads

Flashlight+ – Mais de 500K downloads

Quick Note – Mais de 500K downloads

Currency Converter – Mais de 500K downloads

Joycode – Mais de 100K downloads

EzDica – Mais de 100K downloads

Instagram Profile Downloader – Mais de 100K downloads

Ez Notes – Mais de 100K downloads

Flash Lite – Mais de 1K downloads

Calcul – 100+ downloads

Flashlight+ – 100+ downloads

Do que se sabe, este não é um malware dedicado a roubar dados dos utilizadores. É do tipo "clicker", o que significa que está constantemente a executar ordens remotas e a clicar em páginas e anúncios que rendem para o atacante.

Os sites que são visitas são recebidos de forma remota e totalmente silenciosa. Também as ações de navegação e de clicar acontecem em pano de fundo, não tendo o utilizador qualquer visibilidade ou controlo sobre estas ações que o malware está a realizar.

Nestes casos, o problema maior deste malware não é a informação a que tem acesso, mas sim os recursos que consome. Ao realizar as suas ações, gera muito tráfego de rede e dados associados. Há ainda outros pontos que acabam por ser consumidos nestes processos.

Mais uma vez, e como em todos os casos de malware e outras ameaças, estas apps devem ser removidas de forma imediata do smartphone. Há também que ter o máximo cuidado com as apps escolhidas e evitar as que prometam demais.