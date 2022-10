Análise Two Point Campus (Playstation 5)

Em 2020 tivemos a oportunidade de experimentar o jogo dos Two Point Studios, Two Point Hospital. Um jogo de gestão de um Hospital que, desviando-se do rigor e disciplina de que se exigiria num titulo mais sério, refugia-se no humor para apresentar uma experiência divertida e descontraída, apesar de ter alguma profundidade de gestão.

Recentemente foi lançado Two Point Campus, da mesma equipa, cujo tema é a gestão dum Campus universitário. E nós já experimentámos Two Point Campus. Vamos ver...

Two Point Campus, é um jogo da equipa de desenvolvimento britânica Two Point Studios que lançou em 2018 (2020 para consolas) o jogo Two Point Hospital. Trata-se de um título descontraído, repleto de humor e relativamente simplista que tenta "simular" o dia a dia de um Hospital.

Nunca atingindo um nível profundo de gestão, o jogador terá de providenciar os melhores serviços de saúde na sua instalação hospitalar, sendo através da criação de novas alas hospitalares, aquisição de equipamentos e aparelhos, ou contratação de médicos especialistas e staff auxiliar.

Agora, passados praticamente 3 anos, os Two Point Studios, lançaram Two Point Campus, um jogo que vira baterias para o universo Universitário.

Two Point Campus é, no seguimento de Two Point Hospital, um jogo de gestão extremamente bem humorado que tenta retratar, também de uma forma simplista e algo superficial, as várias facetas de gestão de um Campus Universitário.

Quem jogou Two Point Hospital já saberá certamente o que poderá esperar de Two Point Campus. A semelhança entre os dois jogos é grande, desde o interface à forma de gestão, passando pelo grafismo e boa disposição.

Two Point Campus pretende simular a gestão de uma Universidade e como tal, apresenta como principal objetivo o de transformar a nossa Instituição num autêntico íman de atração dos melhores (?!?!) estudantes para aí tirarem os seus cursos.

Tal como em qualquer outra Universidade, a determinação dos cursos disponíveis e a elaboração dos seus conteúdos programáticos são de extrema importância e como tal, esse será um dos primeiros passos a dar. A identificação dos cursos é simples e requer a criação de toda a infraestrutura de apoio, que irá desde a criação das salas adequadas para as cadeiras (tanto teóricas como práticas), até à aquisição de equipamentos essenciais e passando pela imprescindível contratação de professores.

Uma nota de atenção para algumas ocasiões em que a relação entre salas e cursos, ou equipamentos e salas, por exemplo, não é tão imediata tornando-se um pouco confuso sobre o que fazer/adquirir a seguir.

Dessa forma teremos de apetrechar a nossa Universidade com as melhores condições para formar alunos que sejam estrelas de música, mágicos, espiões, cavaleiros medievais,... enfim o que quiserem ser quando forem crescidos. Como já devem ter percebido, a loucura em Two Point Campus é um dos ingredientes principais do jogo e estende-se aos próprios cursos lecionados.

E por falar em professores, convém referir que, tal como em Two Point Hospital, cada profissional tem as suas competências e... fragilidades. Com efeito, cada professor (e não só) de Two Point Campus tem uma personalidade e traços comportamentais próprios o que fazem com que sejam mais ou menos competentes e apreciados no seu trabalho.

E esta amálgama de traços de personalidade, habilitações e hábitos estende-se também aos funcionários da Universidade, que contratamos para manter o normal funcionamento das instalações (auxiliares, zeladores, ajudantes de biblioteca,...).

Cada um apresenta as suas especificidades que fazem com que trabalhem melhor ou pior.

Por exemplo, um auxiliar que sofra de problemas de lentidão exacerbada, é muito mais lento a produzir resultados, mas, por outro lado, um zelador que tenha problemas de higiene pode provocar grande desconforto junto de alunos e respetivos colegas...

Convém referir que, além de professores, também teremos de contratar zeladores que sendo bons mecânicos e seguranças tratam das instalações, e assistentes que são bastante úteis para ajudar na gestão da biblioteca, por exemplo, ou apoiar nas vendas de lanches e refeições.

Tal como não poderia deixar de ser, por outro lado, também cada estudante tem as suas necessidades, desejos e exigências próprias, muitas vezes roçando o ridiculamente divertido... e a nossa universidade e respetivo staff e professores terá de conseguir dar reposta a tudo isso.

Existem estudantes que adoram natureza, outros que são tremendamente tímidos e adoram ler livros sossegados no seu cantinho, outros mais extrovertidos que apreciam o convívio (por vezes exagerado) com os colegas. E há outros com gostos e personalidades bem mais radicais... imaginem o que é ter um aluno noctívago com comportamentos dignos de um verdadeiro jovem conde Drácula...

No entanto, nem tudo o que se passa na nossa Universidade está relacionada com os cursos e processo académico. Também as relações humanas terão de ser respeitadas e incentivadas, assim como o lazer e relax.

Salas de convívio potenciam o lazer e descontração entre aulas. Os dormitórios proporcionam um local de descanso. Os clubes temáticos permitem que os alunos convivam com outros que tenham os mesmos gostos. E nem falta a possibilidade de criar locais mais próprios para os namoricos...

Ao nível dos professores e funcionários, existe também a possibilidade de criar Staff Rooms que os mantém igualmente satisfeitos e lhes permite momentos de descanso e convívio.

Ou seja, nem só a gestão de cursos e infraestruturas, Two Point Campus exige aos jogadores. Também a parte mais humana e de interatividade (professores, alunos e staff) tem de ser gerida de forma a que as coisas corram bem e cada um tenha condições para prestar um bom trabalho/estudo.

Para adocicar ainda mais as coisas, existem ainda alguns eventos aleatórios que vão surgindo na nossa Universidade e que nos obrigam a tomar medidas. Por exemplo, visitas de novos alunos que ainda não se decidiram pela universidade dos seus sonhos, inspeções surpresa da instituição que gere as Universidades, invasões de toupeiras que minam os jardins, invasões de estudantes à Universidade que testam o nosso sistema de segurança...

Tal como em Two Point Hospital, Two Point Campus apresenta uma tremenda vertente de personalização.

Praticamente tudo o que existe na nossa Universidade pode ser personalizada ao nosso gosto, tanto em cores, padrões, materiais, modelos de mobiliário,... desde o chão, às paredes, aos tipos de mobiliário, aos chuveiros, aos adereços, iluminação, ares condicionados, equipamentos (nem falta o álcool gel)...

Convém é ter em mente que cada modificação que se faça na Universidade irá interferir no humor dos estudantes e professores, assim como na qualidade de aproveitamento de calouros e veteranos. Como tal, convém ir analisando regularmente os níveis de satisfação e entusiasmo de forma a que comecem a sair notas mais altas e mais prêmios para o gestor.

Com tamanha oferta de opções de personalização, os criadores do jogo implementaram um mecanismo de cópia de salas que facilita bastante na manutenção de um estilo próprio da nossa Universidade.

Não poderia deixar de referir que, tal como em Two Point Hospital, o interface de acesso aos menus e opções, sendo relativamente simples acaba por padecer de algumas lacunas no aspeto funcional. O jogo foi construído a pensar noutro tipo de interface e plataforma e apesar de minimamente funcional, acaba por gerar alguma entropia e confusão.

Por outro lado, impõe-se deixar também uma palavra para o robusto tutorial implementado no jogo e que representa uma valiosa ajuda a qualquer momento, mantendo o utilizador quase sempre no caminho certo e dando dicas úteis para continuar a gestão da sua Universidade. Ocasionalmente, podem surgir alguns becos sem saída que nos consomem algum tempo na determinação do próximo passo.

Two Point Campus é um jogo relativamente simples (mas como imenso conteúdo) e que agradará a fãs de títulos de gestão mais descontraídos e descomplexados. Nunca chega a ser demasiado exigente ou apresentar portas fechadas, havendo sempre uma solução para todos os problemas, nem que isso implique demolir uma parede ou vender uma sala inteira de aulas.