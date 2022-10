COVID-19: Nova variante da Ómicron pode ser dominante em dezembro

A COVID-19 ainda não desapareceu e há agora o registo de uma variante da Ómicron. De acordo com os últimos dados, Portugal voltou a registar uma subida do número de casos COVID-19, mortes e internamentos hospitalares. Foram registadas mais de 7300 infeções entre os dias 11 e 17.

Agora, para complicar toda a situação, há registo de uma nova variante da Ómicron que pode se tornar dominante.

Nova variante da Ómicron! Conheça os sintomas...

Há uma nova variante da Ómicron que, para o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, poderá passar a ser dominante até dezembro tal como já referimos aqui. Os alertas têm sido vários, mas por agora a grande dúvida para os especialistas são os efeitos que estas sublinhagens poderão ter na saúde das pessoas.

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterio, registaram-se mais 761 casos de infeção, verificando-se ainda mais oito mortes na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por COVID-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 465 pessoas, mais 45 do que no mesmo dia da semana anterior, com 32 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais quatro.

Os sintomas da COVID-19 são em tudo idênticos aos da gripe. Os especialistas apelam por isso que em caso de tosse persistente, de espirros e de febre o uso de máscara para proteção dos que nos rodeiam. E lembram uma vez mais a importância da vacinação.

A doença por coronavírus (COVID-19) é uma doença infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. A maioria das pessoas que contraem a COVID-19, atualmente na sua variante Ómicron, têm sintomas ligeiros a moderados e recupera sem necessitar de tratamento especial.