Intel Core i9-13900K bate o recorde de velocidade mundial com 8,81 GHz

Finalmente a Intel lançou a sua nova linha de processadores, os Core da 13ª geração Raptor Lake. E já se previa que a empresa californiana apostasse todos os seus trunfos nestes novos equipamentos.

O modelo topo de gama Intel Core i9-13900K há muito que é apelidado como o mais rápido processador gaming em overclocking. Mas há agora novos detalhes que mostram que este CPU bateu o recorde mundial de velocidade do mercado dos processadores com uns espantosos 8,81 GHz.

O poderoso processador Intel Core i9-13900K

Segundo as últimas informações, a equipa liderada pelo overclocker Elmor e apoiada por Shamino, nomes populares nesta área, conseguiram alcançar espantosos valores com o novo processador topo de gama Intel Core i9-13900K. Os especialistas usaram uma motherboard ASUS Maximus Z790 APEX e conseguiram levar um núcleo deste CPU até ao limite através de um sistema de arrefecimento extremo.

Os resultados mostraram então que este poderoso processador da 13ª geração Raptor Lake conseguiu atingir velocidades de 8812,85 MHz (8,81 GHz), batendo assim o recorde de velocidade que havia sido alcançado há mais de 8 anos.

Foi também batido o recorde da maior frequência registada numa memória DDR5, através de um admirável valor de 11.130 MT/s, feito do overclocker lupin_no_musume. Quanto a SuperPi 32M, o tempo alcançado foi de 3 minutos e 4.054 segundos, graças ao overclocker safedisk.

Com outro software, também foram ultrapassados os recordes do Cinebench R23 com uma pontuação de 55.004 valores e no Cinebench R20 com 20.962 pontos, através MSI MEG Z790 GODLIKE.

Para além destes, foram ainda batidos outros recordes, como 3DMark CPU Profile, 3DMark06, 3DMark05, Unigine Heaven Xtreme ou y-cruncher Pi 1B. Então, se dúvidas ainda restassem, estes testes são um claro atestado do imenso potencial do Intel Core i9-13900K.