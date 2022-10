Cada vez mais o assunto dos carros elétricos é frequente, assim como a quantidade destes veículos que circula nas estradas portuguesas e no resto do mundo. Tal também aumenta o interesse dos consumidores e incrementa as necessidades deste setor.

Desta forma, as últimas notícias indicam que as fabricantes automóveis vão gastar o dobro com os veículos elétricos e com baterias para 1,2 biliões de dólares até 2030.

Fabricantes de automóveis elétricos estimam duplicar gastos até 2030

Segundo uma análise realizada pela agência Reuters, as principais fabricantes de automóveis do mundo têm planos para gastar quase 1,2 biliões de dólares até ao ano de 2030 para desenvolver e produzir milhões de veículos elétricos e também baterias e outras matérias-primas para suportar essa mesma produção.

Este investimento vai assim superar as estimativas de investimento anteriores da Reuters e também representa mais do que dobro do cálculo mais recente que foi publicado há apenas um ano. E só para termos comparativos para percebermos a dimensão deste montante, só a Alphabet, dona da Google, tem um valor de mercado de 1,3 biliões de dólares.

De acordo com as informações, as fabricantes de automóveis planeiam desenvolver cerca de 54 milhões de veículos movidos a baterias em 2030, o que representa mais de 50% da produção total de veículos. E para que tal seja possível, as fabricantes de automóveis, em conjunto com as suas marcas parceiras, pretendem instalar 5,8 terawatts-hora ao nível da capacidade de produção de baterias até 2030, tal como indicam os dados da Benchmark Mineral Intelligence e dos fabricantes.

Neste investimento, a maior fatia recai para os lados da Tesla, uma vez que o CEO Elon Musk tem um ambicioso plano para construir 20 milhões de elétricos em 2030, um objetivo que exige 3 terawatts-hora de baterias.

A alemã Volkswagen pretende investir 100 mil milhões de dólares neste setor, através da construção de 'gigafábricas' de baterias na Europa e na América do Norte. Por sua vez, a Toyota vai gastar 70 mil milhões de dólares para criar novos elétricos e produzir baterias e espera vender pelo menos 3,5 milhões de EVs em 2030, tendo ainda planos para o desenvolvimento de 30 veículos movidos a bateria diferentes. Para além disso, a japonesa pretende até esse ano migrar toda a gama Lexus para esse segmento.

Já a Ford aponta para um investimento de 50 mil milhões de dólares e pelo menos 240 gigawatts-hora de capacidade de bateria, com vista à produção de 3 milhões de elétricos a bateria num período de 8 anos. A Mercedes-Benz separou 47 mil milhões de dólares, sendo que quase 2/3 desse valor se destina a aumentar a sua capacidade global de baterias para 200 gigawatts-hora.

Por fim, outros nomes como a BMW, Stellantis e a General Motors estimam gastar pelo menos 35 mil milhões de dólares em EVs e baterias. A Stellantis mostra ter fortes planos no sentido de construir 400 gigawatts-hora de capacidade até 2030, incluindo quatro instalações na América do Norte.