Chegou o mais pequeno rugged phone do mercado: Cubot KingKong Mini3

A Cubot tem no seu portefólio vários smartphones robustos, mas, tal como tantos outros do mercado, são demasiado grandes. Para conseguir preencher uma lacuna no mercado, a fabricante criou então a linha KingKong Mini, com o mais recente lançamento com apenas 4,5" de ecrã.

O Cubot KingKong Mini3 já chegou e está disponível por cerca de 140 €.

Cubot KingKong Mini3 - o mais pequeno rugged phone

O Cubot KingKong Mini3 é o mais recente smartphone da série de rugged phones de pequenas dimensões da fabricante e traz, finalmente, uma característica cada vez mais requisitada: o NFC.

Mas mais que isso. O Cubot KingKong Mini3 apresenta-se com um ecrã 4,5" FullHD e traz um processador Helio G85 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Na traseira tem uma única câmara de 20 MP e na frente, a câmara de selfies é de 5MP e fica posicionada acima do ecrã, na moldura.

Sendo este um smartphone robusto, além da estrutura mais resistente a quedas que um smartphone comum, ainda é à prova de água e poeiras, com certificado IP65. A traseira ainda surpreender pelo seu design arrojado e que reflete a luz criando um efeito surpreendente.

A bateria tem capacidade de 3000 mAh, vem com Android 12, Bluetooth 5.0, é dual-SIM LTE e suporta ligações GPS.

Atualmente, o smartphone Cubot KingKong Mini3 já está à venda, com um preço promocional de lançamento de cerca de 140 € (IVA incluído), utilizando os cupões de desconto em loja.

Cubot KingKong Mini3