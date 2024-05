VeloX: sensor de velocidade e cadência para bicicleta por apenas 7 euros

Quer um sensor de velocidade e cadência que pode usar facilmente na sua bicicleta e que seja barato? Veja como funciona o sensor Velox e como o fixar na sua bicicleta.

Sem complicações, o sensor de velocidade e cadência da Prozis pode-lhe fornecer informação interessante para avaliar a sua performance. No ciclismo, a cadência é o número de rotações do pedal dentro do intervalo de 1 minuto. Ou seja, na prática, é a quantidade de rotações por minuto (RPM) que o ciclista executa.

Normalmente a cadência é avaliada desta forma:

50-70 RPM: muito lento;

70-80 RPM: lento;

80-90 RPM: moderado;

90-100 RPM: rápido;

100-110 RPM: muito rápido;

> 110 RPM: extremamente rápido.

Além de avaliar a cadência, este sensor consegue também registar a velocidade da bicicleta. A ligação ao seu smartphone ou relógio compatível é feito através de bluethoot. Este sensor de velocidade e cadência Veloz da Prozis é também compatível com ANT+.

Como ligar o sensor Velox ao seu smartphone?

Para ligar o sensor Velox da Prozis ao smartphone deve usar a app Prozis Go. Depois basta que escolha em sensores o sensor VeloX. Nos segundos a seguir o sensor irá emparelhar com o nosso telefone e se tudo correr bem receberemos uma informação a indicar que está ligado.

Com o sensor já emparelhado no smartphone, podemos usar uma app de desporto para obter a informação do sensor. Para testar usamos a app Cadence que está disponível gratuitamente nas lojas de aplicações do Android e Apple.

Das várias características que este sensor oferece, destaque para:

Registo de velocidade até 120 km/h

Cadência até 300 RPM

Funciona com temperaturas entre os -10º até 50º

IP67

Bateria CR2032

Duração da bateria: 1 ano

Aproveite a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este sensor de velocidade e cadência da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE. Este equipamento custa agora apenas 7 euros!