Elon Musk vai criar uma opção para qualquer pessoa doar dinheiro para financiar a Starlink

Musk, quer se goste ou não, está sempre envolvido nos mais variados projetos que visam mexer com a vida dos humanos neste planeta. Não é de agora, mas tem atualmente estado na fila da frente com o suporte aos soldados ucranianos, depois da Rússia ter atacado a Ucrânia. A rede Starlink é um dos principais aliados das forças militares de Volodymyr Zelensky. A par disso, esta constelação de satélites parece que vai chegar a países do subdesenvolvidos e graças a uma nova funcionalidade de financiamento da rede.

Num tweet o CEO da SpaceX concordou na proposta para criar uma opção de doação para levar a internet da Starlink às escolas e hospitais da Uganda.

Elon Musk, é dos homens mais ricos do planeta, mudou de ideias e prometeu financiar o suporte da Starlink aos soldados ucranianos até que a guerra acabe. Isto depois de ter dito que quem deveria suportar este custo deveria ser o Pentágono, já que até ao momento o multimilionário havia investido 80 milhões de dólares em cerca de 20 mil equipamentos e respetivo sinal.

Desafiado pelo CEO da fintech Chipper Cash, Ham Serunjogi, que disse que estaria disposto a fazer uma doação para que a rede Starlink estivesse presente em escolas e hospitais da Uganda, Elon Musk respondeu através de uma publicação no Twitter:

Existem outras pessoas que querem doar Starlinks para lugares necessitados?

A pergunta de Musk levou a que em apenas seis minutos o post recebesse milhares de likes e Elon Musk fez outro tweet onde disse:

Ok, vamos adicionar uma opção de doação à Starlink.

Esta aposta poderá trazer algum encaixe financeiro à rede depois do CEO da SpaceX dizer que a empresa Starlink continua a perder dinheiro com a ajuda à Ucrânia. Aliás, a frase dele foi mais específica:

"Para o inferno com isto ... mesmo que a Starlink ainda esteja a perder dinheiro e outras empresas estejam a receber milhar de milhões de dólares dos contribuintes, continuaremos a financiar o governo da Ucrânia de graça.

Os números não deixam margem para dúvidas. Segundo o que foi partilhado pelos meios de comunicação americanos, de informações enviadas pela SpaceX ao Pentágono, foi referido que a Starlink não pode continuar a financiar o serviço gratuitamente. Isto porque esta ajuda custará à empresa mais de 120 milhões de dólares até ao final do ano e poderá custar perto de 400 milhões de dólares para os próximos 12 meses.

Esta novidade pode ser muito interessante, pois vai haver quem pague para levar a internet a lugares onde dificilmente não seria possível tão cedo! Sem dúvida que pode ser uma cartada inteligente.