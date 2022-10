Primeiros navios já partiram para Tortuga – A Pirate’s Tale

Os estúdios alemães Gaming Minds Studios, encontram-se a trabalhar no seu próximo jogo, Tortuga – A Pirates Tale.

Tal como o nome sugere, trata-se de um jogo de piratas que entretanto já tem uma closed beta planeada.

Os estúdios alemães Gaming Minds Studios encontram-se a ultimar os desenvolvimento de Tortuta - A Pirates Tale, uma aventura de piratas repleta de ação, estratégia e combates marítimos.

Sendo um jogo de piratas, Tortuga – A Pirate’s Tale explora os esforços e piratarias dum capitão pirata na sua demanda pessoal por riqueza e glória, no decorrer do Século XVII.

O jogador vai controlar uma frota de navios piratas e partir para a aventura e saque pelos mares das Caraíbas. Em plena época dourada da pirataria, as Caraíbas eram ponto de passagem obrigatório para inúmeros navios repletos de riquezas das (e para as) diferentes Colónias ai sediadas (colónias espanholas, holandesas, francesas e inglesas).

Tratava-se de uma época que se revelou um paraíso para os piratas mais famosos da História sendo que os jogadores poderão reviver esse momento e escrever o seu nome como um dos piratas mais bem sucedidos.

O jogo tem uma forte componente de RPG, e o nosso personagem apresenta cerca de 35 skills de pirata que poderão ser melhoradas ao longo do jogo e que terão impacto no decorrer da aventura.

Existem cerca de 18 tipos distintos de navios à escolha dos jogadores que os poderão personalizar a seu gosto com os quais o jogador pode ameaçar navios e colónias que se encontram espalhadas pela zona. Para Tortuga – A Pirate’s Tale, as Caraíbas foram desenhadas com pormenor e, segundo os seus responsáveis, com um mapa bastante generoso o que significa, muitas léguas marinhas para cobrir e com muitos acontecimentos a sucederem simultaneamente.

Com tantos eventos a sucederem-se naqueles mares torna-se imprescindível que os jogadores sejam rápidos nas tomadas de decisão, o que implica saber identificar rapidamente quem é inimigo ou quem é um potencial aliado.

Sendo um pirata, é claro que sempre que existem encontros com navios mercantes, haverá lugar a confrontos e em Tortuga – A Pirate’s Tale o combate é feito por turnos, com uma forte componente tática.

Com uma frota imponente nas mãos e ouro nos bolsos, o jogador terá de dosear sensatamente o que fazer. Isto, pois a moral dos tripulantes dos nossos navios é importante e o risco de motins é real.

Segundo os seus responsáveis, Tortuga – A Pirate’s Tale apresenta mais de 25 horas de histórias e aventuras para explorar os mares das Caraíbas.

Tortuga – A Pirate’s Tale será lançado no primeiro trimestre de 2023 para PC PlayStation 5, Xbox Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One.

Entretanto a Kalypso Media e os Gaming Minds Studios revelaram recentemente que a Closed Beta oficial de Tortuga – A Pirates Tale arrancará de 3 a 16 de Novembro e as inscrições terminam a 23 de Outubro.